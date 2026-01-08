Μενού

Euroleague: «Οι ομάδες που δεν είναι μέτοχοι φτιάχνουν δικό τους οργανισμό» - Τι αναφέρεται για τον ΠΑΟΚ

Νέος οργανισμός από τους μη-μετόχους της EuroLeague αναμένεται να συσταθεί, σύμφωνα με το Basketnews. Στις ομάδες που πρόκειται να τον δημιουργήσουν εμπλέκεται και ο ΠΑΟΚ.

Newsroom
Ευρωλίγκα
Το τρόπαιο της Ευρωλίγκας | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Οι ομάδες που δεν αποτελούν μετόχους στην Euroleague, αναμένεται να φτιάξουν από κοινού έναν οργανισμό, όπως αναφέρει το Basketnews. Εμπλέκοντας μάλιστα σε αυτά τα σενάρια ακόμα και τον ΠΑΟΚ. Πώς όμως γίνεται αυτό;

Όπως τονίζεται στο ρεπορτάζ, οι Ντουμπάι, Χάποελ Τελ Αβίβ, Βαλένθια, Μονακό, Παρτίζαν, Ερυθρός Αστέρας και Βίρτους Μπολόνια, πρόκειται να ενώσουν τις δυνάμεις τους ώστε να έχουν ενεργό ρόλο στη λήψη αποφάσεων.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

Tags
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ