Euroleague: «Οι ομάδες που δεν είναι μέτοχοι φτιάχνουν δικό τους οργανισμό» - Τι αναφέρεται για τον ΠΑΟΚ

Οι ομάδες που δεν αποτελούν μετόχους στην Euroleague, αναμένεται να φτιάξουν από κοινού έναν οργανισμό, όπως αναφέρει το Basketnews. Εμπλέκοντας μάλιστα σε αυτά τα σενάρια ακόμα και τον ΠΑΟΚ. Πώς όμως γίνεται αυτό;

Όπως τονίζεται στο ρεπορτάζ, οι Ντουμπάι, Χάποελ Τελ Αβίβ, Βαλένθια, Μονακό, Παρτίζαν, Ερυθρός Αστέρας και Βίρτους Μπολόνια, πρόκειται να ενώσουν τις δυνάμεις τους ώστε να έχουν ενεργό ρόλο στη λήψη αποφάσεων.

