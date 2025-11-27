EuroLeague: Οριστικά στο Τελ Αβίβ τα παιχνίδια Μακάμπι και Χάποελ

Η EuroLeague πήρε την οριστική απόφαση και οι ομάδες του Ισραήλ θα επιστρέψουν στη χώρα τους για τις εντός έδρας αναμετρήσεις.
Το ΔΣ της διοργάνωσης πήρε την ομόφωνη απόφαση για να μπορούν από εδώ και στο εξής η Μακάμπι και η Χάποελ Τελ Αβίβ να αγωνίζονται στη φυσική τους έδρα.
