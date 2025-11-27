Μενού

EuroLeague: Οριστικά στο Τελ Αβίβ τα παιχνίδια Μακάμπι και Χάποελ

Η EuroLeague ενημέρωσε και επίσημα πως Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ θα δίνουν από εδώ και στο εξής τα παιχνίδια τους στη φυσική τους έδρα, στο Ισραήλ.

Μακάμπι Τελ Αβίβ
Μακάμπι Τελ Αβίβ | Shutterstock
Η EuroLeague πήρε την οριστική απόφαση και οι ομάδες του Ισραήλ θα επιστρέψουν στη χώρα τους για τις εντός έδρας αναμετρήσεις.

Το ΔΣ της διοργάνωσης πήρε την ομόφωνη απόφαση για να μπορούν από εδώ και στο εξής η Μακάμπι και η Χάποελ Τελ Αβίβ να αγωνίζονται στη φυσική τους έδρα.

