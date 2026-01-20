Euroleague: Ποιες ομάδες έκαναν βροντερές μεταγραφές και από τότε χάνουν

Στο περιθώριο της Media Day του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζώκας κλήθηκε να σχολιάσει την ανοδική πορεία των Πειραιωτών, χωρίς να έχουν παίξει ουσιαστικά οι μεταγραφές.
«Ομάδες έκαναν βροντερές μεταγραφές και από τότε παίζουν χειρότερα ή χάνουν», τόνισε ο προπονητής του Ολυμπιακού που έριξε κατά κάποιο τρόπο τη... σπόντα του. Ποιες όμως είναι αυτές οι ομάδες; Το Gazzetta έχει την απάντηση.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Ο Πλακιάς «έδειξε» τον Δεληβοριά για την Καρυστιανού: «Έχεις μεγάλο μερίδιο ευθύνης» - Τι απάντησε ο τραγουδοποιός
- Καρατζαφέρης: «Ο Γεωργιάδης είναι το καλύτερο σέντερ φορ - Δύο φαβορί για αρχηγοί στη Νέα Δημοκρατία»
- Έριξαν την «Καρυστιανού» στα θηρία και το σύστημα τρίβει τα χέρια του
- Σίντνεϊ Σουίνι: Η αποκαλυπτική εμφάνιση σαν μοντέλο του Only Fans στο τρέιλερ της τρίτης σεζόν του Euphoria
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.