Euroleague: Ποιες ομάδες έκαναν βροντερές μεταγραφές και από τότε χάνουν

Το Gazzetta στέκεται στη δήλωση Μπαρτζώκα για τις βροντερές μεταγραφές ομάδων Euroleague που δεν είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα στο παρκέ.

Ευρωλίγκα
Τζάμπολ σε αγώνα Ευρωλίγκας | Eurokinissi
Στο περιθώριο της Media Day του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζώκας κλήθηκε να σχολιάσει την ανοδική πορεία των Πειραιωτών, χωρίς να έχουν παίξει ουσιαστικά οι μεταγραφές.

«Ομάδες έκαναν βροντερές μεταγραφές και από τότε παίζουν χειρότερα ή χάνουν», τόνισε ο προπονητής του Ολυμπιακού που έριξε κατά κάποιο τρόπο τη... σπόντα του. Ποιες όμως είναι αυτές οι ομάδες; Το Gazzetta έχει την απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

