Euroleague: Το πρόγραμμα για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό για τη νέα σεζόν

Στη δημοσιότητα δόθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα της Euroleague της σεζόν 2026/27 με το πρώτο τζάμπολ να έχει οριστεί για το διήμερο 24-25 Σεπτεμβρίου.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός ξεκινά από την Βιτόρια κόντρα στη Μπασκόνια ενώ η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα υποδεχθεί την Παρί.

Όσο για τα ντέρμπι των «αιωνίων», το ματς στο «Telekom Center Athens» προγραμματίστηκε για τις 11 Δεκεμβρίου, ενώ ο αγώνας στην έδρα των «ερυθρολεύκων» θα γίνει στις 12 Φεβρουαρίου 2027.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το αναλυτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής:

The opening round of the highly anticipated 2026-27 season is set 🗓️



Mark your calendars: September 24 & 25. pic.twitter.com/yti7jhGiyz — EuroLeague (@EuroLeague) July 29, 2026

Το καλεντάρι του Παναθηναϊκού:

#PAOFans, time to MARK your CALENDARS ☘️🗓️



Our full schedule for the 2026/27 EuroLeague Regular Season is here. 👇



R01 | vs Paris Basketball

R02 | vs LDLC ASVEL Villeurbanne

R03 | vs Maccabi Rapyd Tel Aviv

R04 | vs Fenerbahce Istanbul

R05 | @ Partizan Mozzart Bet Belgrade

R06 |… pic.twitter.com/EDJB12Hsnm — Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 29, 2026

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη EuroLeague:

Αγωνιστική 1: Παρί Μπάσκετ (Εντός)

Αγωνιστική 2: Βιλερμπάν (LDLC ASVEL) (Εντός)

Αγωνιστική 3: Μακάμπι Ράπιντ Τελ Αβίβ (Εντός)

Αγωνιστική 4: Φενέρμπαχτσε Κωνσταντινούπολης (Εντός)

Αγωνιστική 5: Παρτιζάν Βελιγραδίου (Εκτός)

Αγωνιστική 6: Χάποελ Τελ Αβίβ (Εντός)

Αγωνιστική 7: Μπασκόνια Βιτόρια-Γκαστέιθ (Εντός)

Αγωνιστική 8: Αρμάνι Μιλάνο (Εντός)

Αγωνιστική 9: Αναντολού Εφές Κωνσταντινούπολης (Εκτός)

Αγωνιστική 10: Ρεάλ Μαδρίτης (Εκτός)

Αγωνιστική 11: Μπαρτσελόνα (Εντός)

Αγωνιστική 12: Βίρτους Μπολόνια (Εκτός)

Αγωνιστική 13: Ζάλγκιρις Κάουνας (Εκτός)

Αγωνιστική 14: Βαλένθια Μπάσκετ (Εκτός)

Αγωνιστική 15: Μπεσίκτας Κωνσταντινούπολης (Εκτός)

Αγωνιστική 16: Ολυμπιακός Πειραιά (Εντός)

Αγωνιστική 17: Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου (Εντός)

Αγωνιστική 18: Μπάγερν Μονάχου (Εκτός)

Αγωνιστική 19: Ντουμπάι Μπάσκετ (Εκτός)

Αγωνιστική 20: Φενέρμπαχτσε Κωνσταντινούπολης (Εκτός)

Αγωνιστική 21: Μακάμπι Ράπιντ Τελ Αβίβ (Εκτός)

Αγωνιστική 22: Βαλένθια Μπάσκετ (Εντός)

Αγωνιστική 23: Μπάγερν Μονάχου (Εντός)

Αγωνιστική 24: Χάποελ Τελ Αβίβ (Εκτός)

Αγωνιστική 25: Αναντολού Εφές Κωνσταντινούπολης (Εντός)

Αγωνιστική 26: Ντουμπάι Μπάσκετ (Εντός)

Αγωνιστική 27: Αρμάνι Μιλάνο (Εκτός)

Αγωνιστική 28: Ολυμπιακός Πειραιά (Εκτός)

Αγωνιστική 29: Μπεσίκτας Κωνσταντινούπολης (Εντός)

Αγωνιστική 30: Μπασκόνια Βιτόρια-Γκαστέιθ (Εκτός)

Αγωνιστική 31: Παρί Μπάσκετ (Εκτός)

Αγωνιστική 32: Ζάλγκιρις Κάουνας (Εντός)

Αγωνιστική 33: Βιλερμπάν (LDLC ASVEL) (Εκτός)

Αγωνιστική 34: Παρτιζάν Βελιγραδίου (Εντός)

Αγωνιστική 35: Μπαρτσελόνα (Εκτός)

Αγωνιστική 36: Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου (Εκτός)

Αγωνιστική 37: Βίρτους Μπολόνια (Εντός)

Αγωνιστική 38: Ρεάλ Μαδρίτης (Εντός)

Το καλεντάρι του Ολυμπιακού:

🏀Η νέα σεζόν στην EuroLeague ξεκινά για τον #OlympiacosBC στις 24 Σεπτεμβρίου και πάλι από την Βιτόρια και οι στόχοι παραμένουν ίδιοι!



🗓️Αυτό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα των Πρωταθλητών Ευρώπηςhttps://t.co/acAHYzTeUo#WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #EveryGameMatters pic.twitter.com/dxxVywgrXJ — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) July 29, 2026

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη EuroLeague:

1η αγωνιστική: Μπασκόνια (24/9) — Εκτός

2η αγωνιστική: Ζάλγκιρις Κάουνας (29/9) — Εντός

3η αγωνιστική: Βίρτους Μπολόνια (1/10) — Εκτός

4η αγωνιστική: Αναντολού Εφές (9/10) — Εντός

5η αγωνιστική: Βαλένθια (13/10) — Εκτός

6η αγωνιστική: Μπαρτσελόνα (16/10) — Εντός

7η αγωνιστική: Φενέρμπαχτσε (23/10) — Εντός

8η αγωνιστική: Μπεσίκτας (28/10) — Εκτός

9η αγωνιστική: Αρμάνι Μιλάνο (30/10) — Εντός

10η αγωνιστική: Ερυθρός Αστέρας (6/11) — Εκτός

11η αγωνιστική: Ντουμπάι BC (12/11) — Εντός

12η αγωνιστική: Μακάμπι Τελ Αβίβ (17/11) — Εκτός

13η αγωνιστική: Ρεάλ Μαδρίτης (20/11) — Εντός

14η αγωνιστική: Χάποελ Τελ Αβίβ (25/11) — Εντός

15η αγωνιστική: Βιλερμπάν (4/12) — Εκτός

16η αγωνιστική: Παναθηναϊκός (11/12) — Εντός

17η αγωνιστική: Παρί (15/12) — Εκτός

18η αγωνιστική: Παρτίζαν (18/12) — Εντός

19η αγωνιστική: Μπάγερν Μονάχου (22/12) — Εκτός

20ή αγωνιστική: Βιλερμπάν (12/1) — Εντός

21η αγωνιστική: Ρεάλ Μαδρίτης (8/1) — Εκτός

22η αγωνιστική: Μπασκόνια (13/1) — Εντός

23η αγωνιστική: Παρί (15/1) — Εντός

24η αγωνιστική: Παρτίζαν (22/1) — Εκτός

25η αγωνιστική: Μακάμπι Τελ Αβίβ (28/1) — Εντός

26η αγωνιστική: Χάποελ Τελ Αβίβ (3/2) — Εκτός

27η αγωνιστική: Μπάγερν Μονάχου (5/2) — Εντός

28η αγωνιστική: Παναθηναϊκός (12/2) — Εκτός

29η αγωνιστική: Ντουμπάι BC (5/3) — Εκτός

30ή αγωνιστική: Αρμάνι Μιλάνο (10/3) — Εκτός

31η αγωνιστική: Μπεσίκτας (12/3) — Εντός

32η αγωνιστική: Ερυθρός Αστέρας (19/3) — Εντός

33η αγωνιστική: Μπαρτσελόνα (24/3) — Εκτός

34η αγωνιστική: Βίρτους Μπολόνια (26/3) — Εντός

35η αγωνιστική: Αναντολού Εφές (31/3) — Εκτός

36η αγωνιστική: Φενέρμπαχτσε (6/4) — Εκτός

37η αγωνιστική: Ζάλγκιρις Κάουνας (9/4) — Εκτός

38η αγωνιστική: Βαλένθια (16/4) — Εντός