Euroleague: Το πρόγραμμα για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό για τη νέα σεζόν

Στη δημοσιότητα δόθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα της Euroleague της σεζόν 2026/27 με το πρώτο τζάμπολ να έχει οριστεί για το διήμερο 24-25 Σεπτεμβρίου.
Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός ξεκινά από την Βιτόρια κόντρα στη Μπασκόνια ενώ η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα υποδεχθεί την Παρί.
Όσο για τα ντέρμπι των «αιωνίων», το ματς στο «Telekom Center Athens» προγραμματίστηκε για τις 11 Δεκεμβρίου, ενώ ο αγώνας στην έδρα των «ερυθρολεύκων» θα γίνει στις 12 Φεβρουαρίου 2027.
Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το αναλυτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης.
Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής:
Το καλεντάρι του Παναθηναϊκού:
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη EuroLeague:
- Αγωνιστική 1: Παρί Μπάσκετ (Εντός)
- Αγωνιστική 2: Βιλερμπάν (LDLC ASVEL) (Εντός)
- Αγωνιστική 3: Μακάμπι Ράπιντ Τελ Αβίβ (Εντός)
- Αγωνιστική 4: Φενέρμπαχτσε Κωνσταντινούπολης (Εντός)
- Αγωνιστική 5: Παρτιζάν Βελιγραδίου (Εκτός)
- Αγωνιστική 6: Χάποελ Τελ Αβίβ (Εντός)
- Αγωνιστική 7: Μπασκόνια Βιτόρια-Γκαστέιθ (Εντός)
- Αγωνιστική 8: Αρμάνι Μιλάνο (Εντός)
- Αγωνιστική 9: Αναντολού Εφές Κωνσταντινούπολης (Εκτός)
- Αγωνιστική 10: Ρεάλ Μαδρίτης (Εκτός)
- Αγωνιστική 11: Μπαρτσελόνα (Εντός)
- Αγωνιστική 12: Βίρτους Μπολόνια (Εκτός)
- Αγωνιστική 13: Ζάλγκιρις Κάουνας (Εκτός)
- Αγωνιστική 14: Βαλένθια Μπάσκετ (Εκτός)
- Αγωνιστική 15: Μπεσίκτας Κωνσταντινούπολης (Εκτός)
- Αγωνιστική 16: Ολυμπιακός Πειραιά (Εντός)
- Αγωνιστική 17: Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου (Εντός)
- Αγωνιστική 18: Μπάγερν Μονάχου (Εκτός)
- Αγωνιστική 19: Ντουμπάι Μπάσκετ (Εκτός)
- Αγωνιστική 20: Φενέρμπαχτσε Κωνσταντινούπολης (Εκτός)
- Αγωνιστική 21: Μακάμπι Ράπιντ Τελ Αβίβ (Εκτός)
- Αγωνιστική 22: Βαλένθια Μπάσκετ (Εντός)
- Αγωνιστική 23: Μπάγερν Μονάχου (Εντός)
- Αγωνιστική 24: Χάποελ Τελ Αβίβ (Εκτός)
- Αγωνιστική 25: Αναντολού Εφές Κωνσταντινούπολης (Εντός)
- Αγωνιστική 26: Ντουμπάι Μπάσκετ (Εντός)
- Αγωνιστική 27: Αρμάνι Μιλάνο (Εκτός)
- Αγωνιστική 28: Ολυμπιακός Πειραιά (Εκτός)
- Αγωνιστική 29: Μπεσίκτας Κωνσταντινούπολης (Εντός)
- Αγωνιστική 30: Μπασκόνια Βιτόρια-Γκαστέιθ (Εκτός)
- Αγωνιστική 31: Παρί Μπάσκετ (Εκτός)
- Αγωνιστική 32: Ζάλγκιρις Κάουνας (Εντός)
- Αγωνιστική 33: Βιλερμπάν (LDLC ASVEL) (Εκτός)
- Αγωνιστική 34: Παρτιζάν Βελιγραδίου (Εντός)
- Αγωνιστική 35: Μπαρτσελόνα (Εκτός)
- Αγωνιστική 36: Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου (Εκτός)
- Αγωνιστική 37: Βίρτους Μπολόνια (Εντός)
- Αγωνιστική 38: Ρεάλ Μαδρίτης (Εντός)
Το καλεντάρι του Ολυμπιακού:
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη EuroLeague:
- 1η αγωνιστική: Μπασκόνια (24/9) — Εκτός
- 2η αγωνιστική: Ζάλγκιρις Κάουνας (29/9) — Εντός
- 3η αγωνιστική: Βίρτους Μπολόνια (1/10) — Εκτός
- 4η αγωνιστική: Αναντολού Εφές (9/10) — Εντός
- 5η αγωνιστική: Βαλένθια (13/10) — Εκτός
- 6η αγωνιστική: Μπαρτσελόνα (16/10) — Εντός
- 7η αγωνιστική: Φενέρμπαχτσε (23/10) — Εντός
- 8η αγωνιστική: Μπεσίκτας (28/10) — Εκτός
- 9η αγωνιστική: Αρμάνι Μιλάνο (30/10) — Εντός
- 10η αγωνιστική: Ερυθρός Αστέρας (6/11) — Εκτός
- 11η αγωνιστική: Ντουμπάι BC (12/11) — Εντός
- 12η αγωνιστική: Μακάμπι Τελ Αβίβ (17/11) — Εκτός
- 13η αγωνιστική: Ρεάλ Μαδρίτης (20/11) — Εντός
- 14η αγωνιστική: Χάποελ Τελ Αβίβ (25/11) — Εντός
- 15η αγωνιστική: Βιλερμπάν (4/12) — Εκτός
- 16η αγωνιστική: Παναθηναϊκός (11/12) — Εντός
- 17η αγωνιστική: Παρί (15/12) — Εκτός
- 18η αγωνιστική: Παρτίζαν (18/12) — Εντός
- 19η αγωνιστική: Μπάγερν Μονάχου (22/12) — Εκτός
- 20ή αγωνιστική: Βιλερμπάν (12/1) — Εντός
- 21η αγωνιστική: Ρεάλ Μαδρίτης (8/1) — Εκτός
- 22η αγωνιστική: Μπασκόνια (13/1) — Εντός
- 23η αγωνιστική: Παρί (15/1) — Εντός
- 24η αγωνιστική: Παρτίζαν (22/1) — Εκτός
- 25η αγωνιστική: Μακάμπι Τελ Αβίβ (28/1) — Εντός
- 26η αγωνιστική: Χάποελ Τελ Αβίβ (3/2) — Εκτός
- 27η αγωνιστική: Μπάγερν Μονάχου (5/2) — Εντός
- 28η αγωνιστική: Παναθηναϊκός (12/2) — Εκτός
- 29η αγωνιστική: Ντουμπάι BC (5/3) — Εκτός
- 30ή αγωνιστική: Αρμάνι Μιλάνο (10/3) — Εκτός
- 31η αγωνιστική: Μπεσίκτας (12/3) — Εντός
- 32η αγωνιστική: Ερυθρός Αστέρας (19/3) — Εντός
- 33η αγωνιστική: Μπαρτσελόνα (24/3) — Εκτός
- 34η αγωνιστική: Βίρτους Μπολόνια (26/3) — Εντός
- 35η αγωνιστική: Αναντολού Εφές (31/3) — Εκτός
- 36η αγωνιστική: Φενέρμπαχτσε (6/4) — Εκτός
- 37η αγωνιστική: Ζάλγκιρις Κάουνας (9/4) — Εκτός
- 38η αγωνιστική: Βαλένθια (16/4) — Εντός
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