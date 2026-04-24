Euroleague: Στην καλύτερη πεντάδα Βεζένκοβ και Μιλουτίνοφ

Μέλη της καλύτερης πεντάδας της κανονικής περιόδου της Euroleague ψηφίστηκαν, όπως αναμενόταν, οι Σάσα Βεζένκοβ και Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Μεγάλη αναγνώριση για τον Ολυμπιακό και τη φετινή του πορεία στην κανονική περιοδο της Euroleague, καθώς η διοργανώτρια αρχή συμπεριέλαβε τους Σάσα Βεζένκοβ και Νίκολα Μιλουτίνοφ στην καλύτερη πεντάδα της φετινής σεζόν.

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» είναι η μοναδική ομάδα που έχει δύο εκπροσώπους στους καλύτερους πέντε παίκτες και από εκεί και πέρα, οι Σιλβέιν Φρανσίσκο (Ζάλγκιρις), Ζαν Μοντέρο (Βαλένθια) και Ελάιζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ) αποτελούν τις υπόλοιπες επιλογές για την κανονική περίοδο.

