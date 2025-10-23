Μενού

Euroleague: Συνελήφθη ο Σέρβος διαιτητής Νίκολιτς - Βρήκαν σπίτι του 250.000 ευρώ

Ο Ούρος Νίκολιτς, διαιτητής της Euroleague, βρέθηκε με 250.000 ευρώ σπίτι του και συνελήφθη.

Reader symbol
Newsroom
Νίκολιτς - Euroleague
Ο διαιτητής Ούρος Νίκολιτς σε ματς της Euroleague | Eurokinissi/LATO KLODIAN
  • Α-
  • Α+

Ο Σέρβος διαιτητής Ούρος Νίκολιτς συνελήφθη καθώς οι Αρχές βρήκαν σπίτι του μετά από έρευνα το ποσό των 250.000 ευρώ.

Η σύλληψη του Νίκολιτς, που διευθύνει και αγώνες της Euroleague, συνδέεται με μία διεθνή επιχείρηση της αστυνομίας που αφορά κύκλωμα εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με το σερβικό Μέσο Blic.

Συνολικά, έχουν συλληφθεί δέκα άτομα, ενώ κάποιοι εξ αυτών πρόκειται να κατηγορηθούν ακόμα και για φόνο και διατάραξη δημόσιας τάξης.

Ο 39χρονος Νίκολιτς, διευθύνει ματς της Euroleague από το 2019 ενώ έχει σφυρίξει σε δύο Final Four το 2021 και το 2024.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ