Euroleague: Συνελήφθη ο Σέρβος διαιτητής Νίκολιτς - Βρήκαν σπίτι του 250.000 ευρώ

Ο Σέρβος διαιτητής Ούρος Νίκολιτς συνελήφθη καθώς οι Αρχές βρήκαν σπίτι του μετά από έρευνα το ποσό των 250.000 ευρώ.
Η σύλληψη του Νίκολιτς, που διευθύνει και αγώνες της Euroleague, συνδέεται με μία διεθνή επιχείρηση της αστυνομίας που αφορά κύκλωμα εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με το σερβικό Μέσο Blic.
Συνολικά, έχουν συλληφθεί δέκα άτομα, ενώ κάποιοι εξ αυτών πρόκειται να κατηγορηθούν ακόμα και για φόνο και διατάραξη δημόσιας τάξης.
Ο 39χρονος Νίκολιτς, διευθύνει ματς της Euroleague από το 2019 ενώ έχει σφυρίξει σε δύο Final Four το 2021 και το 2024.
