Εuropa Conference League: Οι πιθανοί αντίπαλοι Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ

Μετά την ολοκλήρωση των ομίλων τόσο του Europa League, όσο και του Europa Conference League, οριστικοποιήθηκαν οι «ισορροπίες» όσον αφορά τις 8 ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στους «16» του Europa Conference League, αλλά κι εκείνες που θα παίξουν sta play off εισόδου στους «16» (ως δεύτερες στους ομίλους τους), με τις 8 ομάδες που «υποβιβάστηκαν» από το Europa League.

Στην τελευταία κατηγορία, δηλαδή των ομάδων που «έρχονται» πλέον στο Conference League, ως τρίτες στο Europa League, ανήκει κι ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πλέον ως υποψήφιους αντιπάλους τους στην κλήρωση μία εκ των Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία), Γανδη (Βέλγιο), Ντινάμο Ζάγκρεμπ (Κροατία), Μπόντο/Γκλιμτ (Νορβηγία), Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία), Φερεντσβάρος (Ουγγαρία), Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) ή Λουντογκόρετς (Βουλγαρία).

Από τους νικητές που θα προκύψουν από αυτά τα ζευγάρια θα προκύψει κι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά με την πρωτιά του στον όμιλό του έχει ήδη εξασφαλίσει τη θέση του στους «16» της διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ στη φάση των «16» δεν μπορεί να κληρωθεί με τον Ολυμπιακό, αν οι Πειραιώτες εξασφαλίσουν την προκρισή τους απ' τα play off.

Η κλήρωση για τα play off εισόδου στους «16» του Europa Conference League θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, στις 15:00 στο «House of European Football», την έδρα της UEFA στη Νιόν. Οι πρώτοι αγώνες των play off εισόδου στους «16» του Europa Conference League θα διεξαχθούν στις 15 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς στις 22 Φεβρουαρίου 2023.

Αναλυτικά οι 8 ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στους «16» του Europa Conference League 2023/24, οι 8 που θα αγωνιστούν στα play off εισόδου στους «16» και οι 8 που «υποβιβάστηκαν» από το Europa League:

- Νικήτριες ομίλων/Απευθείας στους «16»: Λιλ (Γαλλία, 1ος όμιλος), Μακαμπι Τελ ΑΒίβ (Γαλλία, 2ος όμιλος), Πλζεν (Τσεχία, 3ος όμιλος), Μπριζ (Βέλγιο, 4ος όμιλος), Άστον Βίλα (Αγγλία, 5ος όμιλος), Φιορεντίνα (Ιταλία, 6ος όμιλος), ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ, 7ος όμιλος), Φενερμπαχτσέ (Τουρκία, 8ος όμιλος)

- Δεύτερες ομίλων/Play off εισόδου στους «16»: Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία, 1ος όμιλος), Γανδη (Βέλγιο, 2ος όμιλος), Ντινάμο Ζάγκρεμπ (Κροατία, 3ος όμιλος), Μπόντο/Γκλιμτ (Νορβηγία, 4ος όμιλος), Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία, 5ος όμιλος), Φερεντσβάρος (Ουγγαρία, 6ος όμιλος), Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία, 7ος όμιλος), Λουντογκόρετς (Βουλγαρία, 8ος όμιλος).

- Οι ομάδες που «υποβιβάστηκαν» από το Europa League League, στα play off εισόδου στους «16» του Europa Conference League: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ), Άγιαξ (Ολλανδία), Μπέτις (Ισπανία), Στουρμ Γκρατς (Αυστρία), Σεντ Ζιλουάζ (Βέλγιο), Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ), Σερβέτ (Ελβετία), Μόλντε (Νορβηγία).