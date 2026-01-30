Μενού

Europa League: Σε ποια φάση μπορεί να δούμε ελληνικό «εμφύλιο»

Ποιο είναι το σενάριο να συναντηθούν οι δρόμοι του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στη συνέχεια του Europa League.

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
Στιγμιότυπο από το ματς ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | Eurokinissi/ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμαθαν τις διαδρομές που έχουν μπροστά τους στα Play Offs του Europa League, με βασικό στόχο την είσοδο στους «16» της διοργάνωσης.

Η κλήρωση που έγινε στη Νιόν της Ελβετίας ξεκαθάρισε το ποια είναι τα πρώτα τους εμπόδια, φέρνοντας τους «πράσινους» αντιμέτωπους με τη Βικτόρια Πλζεν και τον Δικέφαλο του Βορρά με τη Θέλτα.

