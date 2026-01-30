Europa League: Σε ποια φάση μπορεί να δούμε ελληνικό «εμφύλιο»

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμαθαν τις διαδρομές που έχουν μπροστά τους στα Play Offs του Europa League, με βασικό στόχο την είσοδο στους «16» της διοργάνωσης.
Η κλήρωση που έγινε στη Νιόν της Ελβετίας ξεκαθάρισε το ποια είναι τα πρώτα τους εμπόδια, φέρνοντας τους «πράσινους» αντιμέτωπους με τη Βικτόρια Πλζεν και τον Δικέφαλο του Βορρά με τη Θέλτα.
