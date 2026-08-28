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Europa League: Τα γκρουπ και οι πιθανοί αντίπαλοι για Ολυμπιακό και ΟΦΗ

Σήμερα (28/8) το μεσημέρι θα γίνει η κλήρωση του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ για τη League Phase του Europa League.

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Με δύο ελληνικές ομάδες να μπαίνουν στην κληρωτίδα της UEFA, διεξάγεται το μεσημέρι (14:00 ώρα Ελλάδας) η κλήρωση της League Phase στο Europa League.

Οι 36 ομάδες έχουν χωριστεί σε 4 γκρουπ δυναμικότητας με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται στο πρώτο και τον ΟΦΗ στο τέταρτο.

Οι οκτώ αντίπαλοί τους θα είναι δύο ομάδες από κάθε γκρουπ.

Αναλυτικά:

ΓΚΡΟΥΠ 1

Λεβερκούζεν (Γερμανία)
Μπενφίκα (Πορτογαλία)
Γιουβέντους (Ιταλία)
Μίλαν (Ιταλία)
Λιόν (Γαλλία)
Άλκμααρ (Ολλανδία)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία)
Μαρσέιγ (Γαλλία)

ΓΚΡΟΥΠ 2

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)
Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)
Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)
Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)
Σέλτικ (Σκωτία)
Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)
Ρεν (Γαλλία)
Άντερλεχτ (Βέλγιο)

ΓΚΡΟΥΠ 3

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)
Λεχ Πόζναν (Πολωνία)
Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)
Μπόρνμουθ (Αγγλία)
Σάντερλαντ (Αγγλία)
Τσέλιε (Σλοβενία)
Γιαγκελόνια (Πολωνία)
Ομόνοια (Κύπρος)
Θέλτα Βίγο (Ισπανία)

ΓΚΡΟΥΠ 4

ΟΦΗ 
Χόφενχαϊμ (Γερμανία)
Μπεσίκτας (Τουρκία)
Τορενσέ (Πορτογαλία)
Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)
Ναϊμέγκεν (Ολλανδία)
Λίλεστρομ (Νορβηγία)
Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)
Αραράτ-Αρμενία (Αρμενία).

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