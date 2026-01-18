Eurovision 2026: Ανακοινώθηκαν τα 14 τραγούδια του Β’ Ημιτελικού της Ελλάδας

Αποκαλύφθηκαν ακόμα 14 τραγούδια που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026, μέσα από την εκπομπή «EurovisionGR» της ΕΡΤ1. Την παρουσίαση της εκπομπής έχουν αναλάβει ο Θάνος Παπαχάμος και η Κέλλυ Βρανάκη, οι οποίοι κάθε Σαββατοκύριακο, στις 17:00, μυούν το κοινό στο κλίμα της κορυφαίας ευρωπαϊκής μουσικής διοργάνωσης.

Το κοινό είχε ήδη πάρει μια πρώτη γεύση από τις συμμετοχές την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, όταν προβλήθηκαν αποσπάσματα διάρκειας 15 δευτερολέπτων από τα τραγούδια και των 28 φιναλίστ του «Sing for Greece». Στις εβδομάδες που ακολούθησαν, οι καλλιτέχνες και οι συμμετοχές τους παρουσιάστηκαν αναλυτικότερα μέσα από τέσσερις ειδικές εκπομπές της ΕΡΤ1.

Το Σαββατοκύριακο που πέρασε σηματοδότησε την πρώτη πλήρη ακρόαση των τραγουδιών του Εθνικού Τελικού. Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου παρουσιάστηκαν τα 14 τραγούδια του Α’ Ημιτελικού, με τη σειρά εμφάνισης που έχει ήδη ανακοινωθεί για τη βραδιά της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου. Αντίστοιχα, την Κυριακή 18 Ιανουαρίου ακούστηκαν για πρώτη φορά στο σύνολό τους τα 14 τραγούδια του Β’ Ημιτελικού, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Οι 28 συμμετοχές έχουν χωριστεί, έπειτα από κλήρωση, σε δύο Ημιτελικούς. Από κάθε Ημιτελικό, επτά τραγούδια θα προκριθούν στον Μεγάλο Τελικό αποκλειστικά μέσω της ψήφου του κοινού, διαμορφώνοντας την τελική 14άδα.

Στον Εθνικό Τελικό, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 θα προκύψει από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των βαθμολογιών δύο κριτικών επιτροπών, μίας ελληνικής και μίας διεθνούς.

«AGAPI», RIKKI

«Back in the game», GARVIN

«Labyrinth», Mikay

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

«Mad About it», D3lta

«ASTEIO», ZAF



«No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

«You Are The Fire», Stella Kay

«Anatello», TIANORA



«Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

«Set Everything On Fire», BASILICA

«Dark Side of the Moon», good job Nicky

«Bulletproof», KOZA MOSTRA

«SABOTAGE!», leroybroughtflowers