Τουλάχιστον αργυρό μετάλλιο θα κατακτήσει ο Εμμανουήλ Καραλής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Τόκιο, καθώς έχει ήδη εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση μετά το επιτυχημένο του άλμα στα 6.00 μέτρα.

Οι Μάρσαλ και Κέντριξ, οι οποίοι είχαν περάσει τα 5.95 μ., δεν κατάφεραν να υπερβούν τα 6 μέτρα, με αποτέλεσμα ο Έλληνας πρωταθλητής να μείνει μόνος στη μάχη για την κορυφή μαζί με τον Μόντο Ντουπλάντις.

Ο Καραλής και ο Σουηδός σταρ του επί κοντώ δοκιμάζουν πλέον στο ύψος των 6.15 μ., με τον Καραλή να διεκδικεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ και, ενδεχομένως, το χρυσό μετάλλιο.

Η ήδη εντυπωσιακή του εμφάνιση στο Τόκιο επιβεβαιώνει την αγωνιστική του άνοδο και τον καθιερώνει μεταξύ των κορυφαίων αθλητών του κόσμου στο άλμα επί κοντώ.