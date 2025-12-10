Εξωφρενικό περιστατικό στο Παναιτωλικός-Ολυμπιακός: Ξυλοκόπησαν πατέρα μπροστά στον 11χρονο γιο του

Μόνο ως εξωφρενικό μπορεί να χαρακτηριστεί το περιστατικό που έλαβε χώρα στο Αγρίνιο μετά το Παναιτωλικός - Ολυμπιακός και είδε το φως της δημοσιότητας από την τοπική αστυνομία.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έγιναν γνωστά ένας πατέρας που συνόδευε τον γιο του στο γήπεδο, δέχθηκε επίθεση και έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τρεις άνδρες, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

