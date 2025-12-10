Μενού

Εξωφρενικό περιστατικό στο Παναιτωλικός-Ολυμπιακός: Ξυλοκόπησαν πατέρα μπροστά στον 11χρονο γιο του

Πατέρας ξυλοκοπήθηκε μπροστά στον 11χρονο γιο του, μετά τον αγώνα ανάμεσα σε Παναιτωλικό και Ολυμπιακό στο Αγρίνιο.

Reader symbol
Newsroom
Παναιτωλικός - Ολυμπιακός
Στιγμιότυπο από το ματς Παναιτωλικός - Ολυμπιακός | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΡΒΙΣΗΣ
  • Α-
  • Α+

Μόνο ως εξωφρενικό μπορεί να χαρακτηριστεί το περιστατικό που έλαβε χώρα στο Αγρίνιο μετά το Παναιτωλικός - Ολυμπιακός και είδε το φως της δημοσιότητας από την τοπική αστυνομία.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έγιναν γνωστά ένας πατέρας που συνόδευε τον γιο του στο γήπεδο, δέχθηκε επίθεση και έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τρεις άνδρες, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ