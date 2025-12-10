Εξωφρενικό περιστατικό στο Παναιτωλικός-Ολυμπιακός: Ξυλοκόπησαν πατέρα μπροστά στον 11χρονο γιο του

Μόνο ως εξωφρενικό μπορεί να χαρακτηριστεί το περιστατικό που έλαβε χώρα στο Αγρίνιο μετά το Παναιτωλικός - Ολυμπιακός και είδε το φως της δημοσιότητας από την τοπική αστυνομία.
Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έγιναν γνωστά ένας πατέρας που συνόδευε τον γιο του στο γήπεδο, δέχθηκε επίθεση και έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τρεις άνδρες, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Καρφί Βορίδη στη σύσκεψη για αγρότες: «Έχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Γιατί δεν το βλέπω»
- Φοινικούντα: Συνελήφθη ο ανιψιός του θύματος και ο επιχειρηματίας φίλος του
- Teosty ή αλλιώς "Λίγδας": Όταν το bullying γίνεται content
- Ναταλία Δραγούμη: «Μου έχουν στείλει και dick pic - Κάποτε έβγαινα με στρινγκ και topless»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.