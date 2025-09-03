Ευρωμπάσκετ 2025: Η απίστευη πρόκριση της Σουηδίας στους «16» - Μία νίκη ήταν αρκετή

Η Σουηδία πέτυχε να προκριθεί στους «16» του Eurobasket 2025 με έναν τρόπο που ούτε οι ίδιο οι Σουηδοί ίσως δεν περίμεναν, όπως φάνηκε από τις αντιδράσεις τους.

Συγκεκριμένα, μετά την νίκη της Μεγάλης Βρετανίας επί του Μαυροβουνίου με 83-89, τρεις ομάδες (Μ. Βρετανία, Μαυροβούνιο, Σουηδία) έχουν από μία νίκη ενώ οι Σουηδοί έχουν ένα ματς λιγότερο και υπερισχύουν στην ισοβαθμία.

Η ομάδα της Σουηδίας είχε κερδίσει τους Βρετανούς με 19 πόντους διαφορά ενώ έχασαν με έξι από το Μαυροβούνιο και έτσι προκρίθηκαν στους «16».

Δείτε το tweet με το οποίο υποδέχτηκαν την πρόκρισή τους:

«Τι συμβαίνει! Είμαστε στη φάση των 16».

WHAT IS HAPPENING!!!!!!!!!!

WE ARE THROUGH TO THE #EUROBASKET ROUND OF 16!!!! — Sweden Basketball 🇸🇪🏀 (@swebasketball) September 3, 2025