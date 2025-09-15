Ευρωμπάσκετ 2025: Η γιαγιά που ξεμάτιασε την Εθνική την ώρα που έπαιζε με τη Φινλανδία

Viral έγινε η γιαγιά που ξεμάτιαζε τους παίκτες της Εθνικής Ελλάδας στο μπάσκετ στη διάρκεια του μικρού τελικού με τη Φινλανδία στο Ευρωμπάσκετ.
Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο ΤικΤοκ φαίνεται η κυριά Ελένη να ξεματιάζει τους παίκτες της Εθνικής λέγοντας το Πάτερ ημών.
Η ίδια μίλησε στην ΕΡΤ και ανέφερε ότι η εγγονή της της είπε ότι η Ελλάδα δεν τα πάει καλά και χρειάζεται ενα ξεμάτιασμα. Έτσι η κυρία Ελένη επέστρεψε από τον κήπο της και ξεκίνησε να σταυρώνει την τηλεόραση.
