Ευρωμπάσκετ 2025: Η γιαγιά που ξεμάτιασε την Εθνική την ώρα που έπαιζε με τη Φινλανδία

Η κυρία Ελένη ξεματιάζει την Εθνική Ελλάδας την ώρα του παιχνιδιού με την Φινλανδία.

Γιαγιά ξεματιάζει την Εθνική Ελλάδας κατα τη διάρκεια του αγώνα με την Φιλανδία στο Eurobasket | TikTok/ftouftou_
Viral έγινε η γιαγιά που ξεμάτιαζε τους παίκτες της Εθνικής Ελλάδας στο μπάσκετ στη διάρκεια του μικρού τελικού με τη Φινλανδία στο Ευρωμπάσκετ.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο ΤικΤοκ φαίνεται η κυριά Ελένη να ξεματιάζει τους παίκτες της Εθνικής λέγοντας το Πάτερ ημών.

@ftouftou_ Ολοι ενα ευχαριστω την γιαγια Ελενη που ξεματιαζε την εθνική ομαδα μπάσκετ μεχρι το τελευταιο λεπτο 🥉 #fiba #greecebasketball #eurobasket @HellenicBasketballFederation @Giannis Antetokounmpo ♬ original sound - ftouftou_

Η ίδια μίλησε στην ΕΡΤ και ανέφερε ότι η εγγονή της της είπε ότι η Ελλάδα δεν τα πάει καλά και χρειάζεται ενα ξεμάτιασμα. Έτσι η κυρία Ελένη επέστρεψε από τον κήπο της και ξεκίνησε να σταυρώνει την τηλεόραση.

