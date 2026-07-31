Ευρωπαϊκή λίστα Ολυμπιακού: Εκτός οι Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ

Δύο ονόματα επιθετικών που παραμένει πιθανό να αποχωρήσουν με μεταγραφή έχει εκτός λίστας ο Ολυμπιακός με βάση τα όσα ανάρτησε η UEFA.
Ο λόγος για τους Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ ενώ αναμενόμενα off είναι ο γκολκίπερ Ορτέγκα αλλά και οι Κλέιτον, Λουίζ (που πουλήθηκε) καθώς και ο μεγάλος άτυχος λόγω του τραυματισμού του, Γιαζίτζι.
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