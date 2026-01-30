Ευρώπη: Πότε θα παίξουν οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ

Οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ετοιμάζονται για τις επόμενες ευρωπαϊκές τους μάχες.

Αυτές σε Champions League (για τους Πειραιώτες) αλλά και στην διοργάνωση του Europa League για τις άλλες 2 ελληνικές ομάδες, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ δηλαδή.

Δείτε τις ημερομηνίες και τις ώρες των αγώνων τους, σύμφωνα με το gazzetta.gr.