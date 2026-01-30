Μενού

Ευρώπη: Πότε θα παίξουν οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ

Έγιναν γνωστές οι ημερομηνίες και ώρες των αγώνων των ελληνικών ομάδων στις διοργανώσεις των Champions League και Europa League.

Ταμπόρδα - Παναθηναϊκός
Ο Ταμπόρδα στο Παναθηναϊκός - Ρόμα | Eurokinissi/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ετοιμάζονται για τις επόμενες ευρωπαϊκές τους μάχες.

Αυτές σε Champions League (για τους Πειραιώτες) αλλά και στην διοργάνωση του Europa League για τις άλλες 2 ελληνικές ομάδες, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ δηλαδή.

Δείτε τις ημερομηνίες και τις ώρες των αγώνων τους, σύμφωνα με το gazzetta.gr.

 

