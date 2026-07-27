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Ευθεία επίθεση Original σε Αγγελόπουλο: «Για εμάς τελείωσες»

Οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ μέσω ανακοίνωσης επιτέθηκαν στον Μάκη Αγγελόπουλο, μετά τη συμφωνία της «Ένωσης» με τον Ολυμπιακό για την παραχώρηση της SUNEL Arena.

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ΑΕΚ - Sunel Arena
Φίλαθλοι της ΑΕΚ στη Sunel Arena | Eurokinissi/ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
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Ολυμπιακός και ΑΕΚ έχουν έρθει σε τελική συμφωνία, για την παραχώρηση της SUNEL Arena στους «ερυθρόλευκους» για τα παιχνίδια σε EuroLeague και Stoiximan GBL, όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta.

Οι οργανωμένοι οπαδοί της «Ένωσης» έκαναν γνωστή την πρώτη επίσημη αντίδρασή τους, μετά τη συμφωνία των δύο πλευρών και μέσω σκληρής ανακοίνωσης «επιτέθηκαν» στον ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΑΕΚ, Μάκη Αγγελόπουλο.

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