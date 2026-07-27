Ένας κεντρικός χαρακτήρας της Οδύσσειας του Νόλαν δεν υπάρχει πουθενά στον Όμηρο

Μία από τις πιο έξυπνες επιλογές του casting της Οδύσσειας του Christopher Nolan είναι αυτή του Elliot Page ο οποίος έπαιξε, ομολογουμένως εξαιρετικά, τον ρόλο του Σίνωνα και είχε κεντρικό ρόλο στη σκηνή της Νεκυίας, δηλαδή της επίσκεψης του Οδυσσέα και των συντρόφων του στον κόσμο των νεκρών.

Ο Σίνων, γιος του Αισίμου και ανιψιός της Αντίκλειας υπήρξε συγγενής του Οδυσσέα. Στη μυθολογία έγινε γνωστός ως ο κατάσκοπος που άφησαν οι Έλληνες που προσποιήθηκαν ότι αποχώρησαν από την Τροία και άφησαν ως δωρο στους δήθεν νικητές Τρώες τον Δούρειο Ίππο.

Το ενδιαφέρον εδώ είναι δεν υπάρχει καμία αναφορά του Σίνωνα από τον Όμηρο (λείπει και από την Οδύσσεια αλλά και από την Ιλιάδα). Αντιθέτως, αναφέρεται σε αυτόν ο Βιργίλιος, στο 2ο βιβλίο της Αινειάδας, της ιστορίας του ταξιδιού του Αινεία από την Τροία στο χτίσιμο της Ρώμης.

Ο Σίνωας και ο ρόλος του στην κατάληψη της Τροίας

Ουσιαστικά ο Σίνων έμεινε μόνος του στην Τροία όταν ο ελληνικός στόλος κρύφτηκε στην Τένεδο. Σκοπός του ήταν να προσεγγίσει τους Τρώες και να τους ειδοποιήσει ότι στα παράλια της Τροίας οι Έλληνες είχαν αφήσει τον Δούρειο Ίππο, με σκοπό να τον εγκαταστήσουν εντός των τειχών της πόλης.

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Ο Σίνωνας φρόντισε να συλληθεί από τη φρουρά και οδηγήθηκε μπροστά στον Πρίαμο ο οποίος αντί να τον σκοτώσει, προτίμησε να τον ανακρίνει. Ο Σίνων, σύμφωνα με τη μυθολογία, χειραγώγησε τη σκέψη του Πρίαμου και υποστήριξε ότι ήταν μεγάλος εχθρός του Οδυσσέα ζητώντας άσυλο στην Τροία καταφέρνοντας τελευταία στιγμή να γλυτώσει.

THE ODYSSEY: THE MAKING OF AN EPIC | ΣΚΑΪ

Με μία σειρά από παραπλανητικά ψέματα, ο Σίνωνας κατάφερε να πείσει τελικά τους Τρώες να περάσουν μέσα από τα τείχη τους το τεραστίων διαστάσεων ξύλινο άλογο που εκείνοι είχαν αφήσει ως δώρο προς την Αθηνά. Το άλογο είχε φτιαχτεί επίτηδες τόσο μεγάλο, ώστε να μπορεί να περάσει μόνο από την κεντρική πύλη της Τροίας και μάλιστα να χρειαστεί να γκρεμιστεί ένα κομμάτι της.

Μία διαφορετική εκδοχή της ιστορία του

Φαίνεται μάλιστα σε πολλές εκδοχές του μύθου, ήταν ο Σίνων ο οποίος έκανε το σινιάλο και άνοιξε το ξύλινο άλογο προκειμένου να ξεχυθούν στη μεθυσμένη από τους εορτασμούς πόλη οι Αχαιοί πολεμιστές.

Υπάρχουν βέβαια και άλλες εκδοχές όπου οι Τρώες που συνέλαβαν τον Σίνωνα, τον βασάνισαν προκειμένου να αποκαλύψει πού βρίσκονταν οι Αχαιοί. Εκείνος υπέμεινε τα βασανιστήρια και τελικά παραπλάνησε όλους τους Τρώες πέραν του Λαοκόοντος ο οποίος είχε μιλήσει για μία «θανάσιμη απάτη».