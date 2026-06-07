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F1: «Δεν θα πάρω ευθύνη, αυτά τα γ@@@@@@α φρένα» - Ξεσπάει ο Λεκλέρ μετά το ατύχημά του

Το ξέσπασμα του Σάρλ Λεκλέρ, μετά από ατύχημα στο GP του Μονακό, που είχε ως αποτέλεσμα  να βγει η κόκκινη σημαία.

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Έξαλλος ο Σάρλ Λεκλέρ μετά το ατύχημά του
Έξαλλος ο Σάρλ Λεκλέρ μετά το ατύχημά του | X / @FanaticsFerrari
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Στις μπαριέρες του GP του Μονακό βρέθηκε ο Σαρλ Λεκλέρ, με αποτέλεσμα να βγει η κόκκινη σημαία λίγο αργότερα, καθώς είχε προηγηθεί ένα άλλο ατύχημα στο ίδιο σημείο λίγο νωρίτερα.

Ο Μονεγάσκος οδηγός ξέσπασε στο team-radio, λέγοντας: «Ειλικρινά, δεν πρόκειται να πάρω την γ@@@@@@η ευθύνη. Αυτά τα γ@@@@@@α φρένα».

Μάλιστα, αφού αποσύρθηκε, οι κάμερες τον έπιασαν να μιλάει με έντονο ύφος, με τους μηχανικούς που βρίσκονταν εκεί.

 

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