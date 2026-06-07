F1: «Δεν θα πάρω ευθύνη, αυτά τα γ@@@@@@α φρένα» - Ξεσπάει ο Λεκλέρ μετά το ατύχημά του

Στις μπαριέρες του GP του Μονακό βρέθηκε ο Σαρλ Λεκλέρ, με αποτέλεσμα να βγει η κόκκινη σημαία λίγο αργότερα, καθώς είχε προηγηθεί ένα άλλο ατύχημα στο ίδιο σημείο λίγο νωρίτερα.

Ο Μονεγάσκος οδηγός ξέσπασε στο team-radio, λέγοντας: «Ειλικρινά, δεν πρόκειται να πάρω την γ@@@@@@η ευθύνη. Αυτά τα γ@@@@@@α φρένα».

Μάλιστα, αφού αποσύρθηκε, οι κάμερες τον έπιασαν να μιλάει με έντονο ύφος, με τους μηχανικούς που βρίσκονταν εκεί.

Charles Leclerc furious after the crash… pic.twitter.com/Hp7Lr54DMy — Ferrari News 🐎 (@FanaticsFerrari) June 7, 2026