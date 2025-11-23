Μενού

F1: Διπλός αποκλεισμός για τη McLaren στο Λας Βέγκας και «φωτιά» στο πρωτάθλημα

Άσχημα νέα για τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, καθώς μηδενίστηκαν από τον αγώνα του Λας Βέγκας.

Οδηγός της Formula 1
Οδηγός της Formula 1 | Shutterstock
Δίχως βαθμούς θα φύγουν από το Grand Prix Λας Βέγκας οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι. Όπως ανακοίνωσε η FIA 4 ώρες μετά τον τερματισμό, τα μονοθέσια των δύο οδηγών βρέθηκαν εκτός τεχνικών κανονισμών και οι αγωνοδίκες αποφάσισαν να τους αποκλείσουν από τα αποτελέσματα.

Αμφότερες οι δύο MCL39 βρέθηκαν με τις σανίδες του δαπέδου να έχουν πάχος μικρότερο από 9 χιλιοστά, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί της Formula 1. Καθώς πρόκειται για τεχνική παράβαση, ο αποκλεισμός ήταν μονόδρομος, κάτι το οποίο έχει συμβεί και στο παρελθόν σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ