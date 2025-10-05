F1: Νίκη του Ράσελ στη Σιγκαπούρη, πρωταθλήτρια για δεύτερη συνεχή χρονιά η McLaren

Έναν μοναχικό αγώνα έκανε ο Τζορτζ Ράσελ στο Grand Prix Σιγκαπούρης, φθάνοντας σε μία εύκολη νίκη, την πέμπτη του στη Formula 1. O Βρετανός οδηγός της Mercedes κρατήθηκε στην εκκίνηση μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν και γρήγορα δημιούργησε μία διαφορά ασφαλείας. Μαζί τους στο βάθρο ανέβηκε ο Λάντο Νόρις, ο οποίος προσπάθησε στους τελευταίους γύρους να περάσει τον Ολλανδό, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Ο Νόρις πρωταγωνίστησε σε ένα συμβάν στον πρώτο γύρο με τον teammate του στην McLaren, Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος έκανε έντονα παράπονα για την επαφή των δύο μονοθεσίων.
Με την 3η θέση του Νόρις και την 4η του Πιάστρι, η McLaren στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για 10η φορά, ξεπερνώντας τη Williams. Στην κορυφή της σχετικής λίστας είναι η Scuderia Ferrari με 16 τίτλους.
Επόμενο Grand Prix είναι αυτό των ΗΠΑ (17-19 Οκτωβρίου), το οποίο περιλαμβάνει και αγώνα Σπριντ.
