F1: Περίπατος του Φερστάπεν στο Τέξας, μπήκε για τα καλά στην μάχη του τίτλου

Ο Ολλανδός μείωσε στους 40 βαθμούς τη διαφορά του από τον πρωτοπόρο Όσκαρ Πιάστρι, με 5 αγώνες να απομένουν.

Κώστας Μπιτσικώκος
Formula 1
Ο Μαξ Φερστάπεν στο Grand Prix ΗΠΑ, στην πίστα του Όστιν | Red Bull Content Pool
Την πέμπτη φετινή του νίκη - και τρίτη στους τέσσερις τελευταίους αγώνες - σημείωσε στο Όστιν του Τέξας ο Μαξ Φερστάπεν. Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 επικράτησε με άνεση στο Grand Prix ΗΠΑ και μείωσε στους 40 βαθμούς την απόσταση από τον πρωτοπόρο Όσκαρ Πιάστρι. Ο Αυστραλός οδηγός της McLaren τερμάτισε στην 5η θέση.

Μαζί με τον Φερστάπεν ανέβηκαν στο βάθρο οι Λάντο Νόρις (McLaren) και Σαρλ Λεκλέρ (Ferrari). Ο Βρετανός πέρασε τον Μονεγάσκο στον 51ο από τους 56 γύρους και κράτησε μέχρι τέλους τη 2η θέση. 

Στο βαθμολογικό πίνακα, ο Πιάστρι έχει 346 βαθμούς, ο Νόρις 332 και ο Φερστάπεν 306. Η συνέχεια στο πρωτάθλημα θα δοθεί την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, με το Grand Prix Μεξικού.

