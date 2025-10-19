F1: Περίπατος του Φερστάπεν στο Τέξας, μπήκε για τα καλά στην μάχη του τίτλου

Την πέμπτη φετινή του νίκη - και τρίτη στους τέσσερις τελευταίους αγώνες - σημείωσε στο Όστιν του Τέξας ο Μαξ Φερστάπεν. Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 επικράτησε με άνεση στο Grand Prix ΗΠΑ και μείωσε στους 40 βαθμούς την απόσταση από τον πρωτοπόρο Όσκαρ Πιάστρι. Ο Αυστραλός οδηγός της McLaren τερμάτισε στην 5η θέση.
Μαζί με τον Φερστάπεν ανέβηκαν στο βάθρο οι Λάντο Νόρις (McLaren) και Σαρλ Λεκλέρ (Ferrari). Ο Βρετανός πέρασε τον Μονεγάσκο στον 51ο από τους 56 γύρους και κράτησε μέχρι τέλους τη 2η θέση.
Στο βαθμολογικό πίνακα, ο Πιάστρι έχει 346 βαθμούς, ο Νόρις 332 και ο Φερστάπεν 306. Η συνέχεια στο πρωτάθλημα θα δοθεί την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, με το Grand Prix Μεξικού.
- «Γελάνε οι κότες με αυτά που κάνει»: Και τι δεν είπε ο Πέτρος Κωστόπουλος για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
- Από τα boxes στο Instagram: Γιατί όλοι μιλούν για τη Celia Gabbiani
- Το έγκλημα αιμομιξίας που πάγωσε την Ελλάδα: Ο Τσούτσικος έσωσε την αδερφή του στα Τέμπη και τη στραγγάλισε 15 χρόνια μετά
- «Πες πόσο μ**** είσαι»: 6 διάσημοι τραγουδιστές που «τα έχουν πάρει» από σκηνής με θαμώνα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.