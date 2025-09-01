Μενού

F1: Πρωτοφανής και σκληρή ποινή στον Χάμιλτον για τη Μόντσα

Για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία οδηγός της Formula 1 τιμωρείται για τον επόμενο αγώνα.

Formula 1
O Χάμιλτον πανηγυρίζει την pole στις κατατακτήριες Σπριντ, στην πίστα της Σαγκάης | Scuderia Ferrari/X
Ο Λιούις Χάμιλτον είχε σημειωθεί από τους αγωνοδίκες για περιστατικό στην είσοδο των pits πριν από την εκκίνηση του Grand Prix Ολλανδίας, κατά τους αναγνωριστικούς γύρους.

Η Διεύθυνση Αγώνα αποφάσισε πως ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής αγνόησε διπλές κίτρινες σημαίες και το ανέφερε στους αγωνοδίκες.

Οι αγωνοδίκες είχαν ανακοινώσει ότι θα εξετάσουν την υπόθεση μετά τον αγώνα, στον οποίο ο Χάμιλτον εγκατέλειψε ύστερα από έξοδο στον 23ο γύρο.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.

