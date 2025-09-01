F1: Πρωτοφανής και σκληρή ποινή στον Χάμιλτον για τη Μόντσα

Ο Λιούις Χάμιλτον είχε σημειωθεί από τους αγωνοδίκες για περιστατικό στην είσοδο των pits πριν από την εκκίνηση του Grand Prix Ολλανδίας, κατά τους αναγνωριστικούς γύρους.
Η Διεύθυνση Αγώνα αποφάσισε πως ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής αγνόησε διπλές κίτρινες σημαίες και το ανέφερε στους αγωνοδίκες.
Οι αγωνοδίκες είχαν ανακοινώσει ότι θα εξετάσουν την υπόθεση μετά τον αγώνα, στον οποίο ο Χάμιλτον εγκατέλειψε ύστερα από έξοδο στον 23ο γύρο.
