Φάκελος Χέιζ - Ντέιβις: Παναθηναϊκός και άλλες δύο ομάδες για τον περσινό MVP

Οι ομάδες της Euroleague ποτέ δεν σταματούν να ρίχνουν τις ματιές τους προς το ΝΒΑ κατά τη διάρκεια της σεζόν. Και τώρα ειδικά ορισμένες έχουν την μεγάλη τους ευκαιρία. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έμεινε ελεύθερος από τους Μπακς και αναμένεται μάχη για την απόκτηση του.
Στην trade deadline πήγε στο Μιλγουόκι, το οποίο όμως αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο και πλέον το... μπαλάκι πέφτει σε συλλόγους της Ευρώπης που τον έχουν στο... στόχαστρο.
