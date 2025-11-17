Μενού

«Φάκελος» συμβόλαια στον Ολυμπιακό: Οι «γερόλυκοι», τα project, οι... κομμένοι και ο Ποντένσε

Μετά τις περιπτώσεις των Πιρόλα και Κοστίνια, ο Ολυμπιακός φουλάρει να «κλείσει» και τις υπόλοιπες εσωτερικές υποθέσεις ανανεώσεων στο ρόστερ.

Το Gazzetta παρουσιάζει τα 8+1 ονόματα των παικτών και τι συμβαίνει με την κάθε περίπτωση.

  • Αλέξανδρος Πασχαλάκης
  • Ντάνι Γκαρθία
  • Ρούμπεν Βέζο
  • Αλέξης Καλογερόπουλος
  • Νικόλας Μπότης
  • Σταύρος Πνευμονίδης
  • Αγιούμπ Ελ Καμπί
  • Ζέλσον Μάρτινς
  • Ντάνιελ Ποντένσε

Ο Κοστίνια ήταν ο πρώτος που άνοιξε την πόρτα των συμβολαίων στον Ολυμπιακό, με τον ίδιο να κάνει επέκταση της συμφωνίας και στη συνέχεια τον ίδιο δρόμο να ακολουθεί και ο Λορέντσο Πιρόλα, με αμφότερους να επεκτείνουν τη συνεργασία τους με το κλαμπ, δεδομένου τις προτάσεις που είχαν.

