«Φάκελος» συμβόλαια στον Ολυμπιακό: Οι «γερόλυκοι», τα project, οι... κομμένοι και ο Ποντένσε

Το Gazzetta παρουσιάζει τα 8+1 ονόματα των παικτών και τι συμβαίνει με την κάθε περίπτωση.
- Αλέξανδρος Πασχαλάκης
- Ντάνι Γκαρθία
- Ρούμπεν Βέζο
- Αλέξης Καλογερόπουλος
- Νικόλας Μπότης
- Σταύρος Πνευμονίδης
- Αγιούμπ Ελ Καμπί
- Ζέλσον Μάρτινς
- Ντάνιελ Ποντένσε
Ο Κοστίνια ήταν ο πρώτος που άνοιξε την πόρτα των συμβολαίων στον Ολυμπιακό, με τον ίδιο να κάνει επέκταση της συμφωνίας και στη συνέχεια τον ίδιο δρόμο να ακολουθεί και ο Λορέντσο Πιρόλα, με αμφότερους να επεκτείνουν τη συνεργασία τους με το κλαμπ, δεδομένου τις προτάσεις που είχαν.
