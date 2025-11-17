«Φάκελος» συμβόλαια στον Ολυμπιακό: Οι «γερόλυκοι», τα project, οι... κομμένοι και ο Ποντένσε

Το Gazzetta παρουσιάζει τα 8+1 ονόματα των παικτών και τι συμβαίνει με την κάθε περίπτωση.

Αλέξανδρος Πασχαλάκης

Ντάνι Γκαρθία

Ρούμπεν Βέζο

Αλέξης Καλογερόπουλος

Νικόλας Μπότης

Σταύρος Πνευμονίδης

Αγιούμπ Ελ Καμπί

Ζέλσον Μάρτινς

Ντάνιελ Ποντένσε

Ο Κοστίνια ήταν ο πρώτος που άνοιξε την πόρτα των συμβολαίων στον Ολυμπιακό, με τον ίδιο να κάνει επέκταση της συμφωνίας και στη συνέχεια τον ίδιο δρόμο να ακολουθεί και ο Λορέντσο Πιρόλα, με αμφότερους να επεκτείνουν τη συνεργασία τους με το κλαμπ, δεδομένου τις προτάσεις που είχαν.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr