Φαμπίνιο - Ολυμπιακός: Επαφές για τον Βραζιλιάνο χαφ

Ο Ολυμπιακός δεν έχει τελειώσει ως προς τις μεταγραφικές του προσθήκες. Στο πλαίσιο αυτό οι πληροφορίες κάνουν λόγο για επαφές του Ολυμπιακού για τον Φαμπίνιο και το ενδεχόμενο απόκτησής του.
Ένας τομέας όπου θα ενισχυθεί είναι ο άξονάς του. Η μεσαία του γραμμή.
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