Το τραγούδι που χόρεψε ο Μαλιάτσης τις περισσότερες φορές - H κορυφαία στιγμή των ΑΧΑΣΤΩΝ στο ΟΑΚΑ

Οι «ΑΧΑΣΤΟΙ» Αλέξανδρος Τσουβέλας, Κώστας Μαλιάτσης και Νικόλας Ράπτης, η παρέα που κατέκτησε το ίντερνετ και δημιούργησε μια ολόκληρη κοινότητα, έδωσε ένα εκρηκτικό live show στις 20 Ιουλίου, στο ΟΑΚΑ.

Tα social media γέμισαν με βίντεο και stories από τη βραδιά στο Telekom Center Athens Open Air. Μια βραδιά γεμάτη ατελείωτη σάτιρα, αυτοσχεδιασμό, επικές ατάκες άχαστων και ασταμάτητη διάδραση με το κοινό.

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Μια από τις στιγμές στο AXASTOI Fest που έγινε viral, ήταν το τραγούδι που χόρευε ο Κώστας Μαλιάτσης. Ο Μαλιάτσης έπρεπε να χορέψει το συγκεκριμένο τραγούδι κάθε φορά που έλεγε μια λέξη στα αγγλικά.

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Τόσο στο TikTok όσο και στο Instagram, εκατοντάδες σχόλια αποθεώνουν το κομμάτι του Μαλιάτση και σχολιάζουν πως βρήκαν το απόλυτο hit του καλοκαιριού.