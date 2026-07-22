Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά από πληροφορίες για διαρροή αερίου από πρατήριο καυσίμων στην περιοχή του Πειραιά. Αυτή την ώρα, εκκενώνονται προληπτικά διπλανές πολυκατοικίες.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα πρατήριο στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση και Πυθαγόρα.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει η ΕΡΤ, στο σημείο έχει φτάσει δύναμη της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση του κινδύνου και έχουν αποκλείσει την περιοχή.

Κλειστοί δρόμοι στον Πειραιά

Λόγω του συμβάντος έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία στα εξής σημεία:

Οδός Ομηρίδου Σκυλίτση (από Γρ. Λαμπράκη)

Οδός 34ου Συντάγματος Πεζικού (από Διστόμου)

Όσον αφορά στην εκκένωση, οι Αρχές απομακρύνουν κατοίκους από γειτονικές πολυκατοικίες για την προστασία τους, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου στο πρατήριο.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα αίτια της διαρροής.