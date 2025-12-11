Μενού

Φαρίντ: «Έπρεπε να παλέψω στο σχολείο, δεν σεβάστηκαν τη μητέρα μου που έλεγαν "είναι λεσβία"»

Ο Κένεθ Φαρίντ φιλοξενήθηκε στο podcast της GBL όπου μεταξύ πολλών άλλων μίλησε και για τις δυσκολίες που είχε στο σχολείο.

Reader symbol
Newsroom
Κένεθ Φαρίντ
O Κένεθ Φαρίντ του Παναθηναϊκού | INTIME/ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ
Ο Αμερικανός σέντερ έχει φροντίσει να κάνει και με το παραπάνω αισθητή την παρουσία του εδώ και έναν μήνα που βρίσκεται στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Τρανή απόδειξη το γεγονός ότι κατέκτησε το βραβείο του MVP Νοεμβρίου στην Euroleague όντας άκρως επιδραστικός από τη πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στο παρκέ.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ