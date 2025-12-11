Φαρίντ: «Έπρεπε να παλέψω στο σχολείο, δεν σεβάστηκαν τη μητέρα μου που έλεγαν "είναι λεσβία"»

Ο Αμερικανός σέντερ έχει φροντίσει να κάνει και με το παραπάνω αισθητή την παρουσία του εδώ και έναν μήνα που βρίσκεται στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Τρανή απόδειξη το γεγονός ότι κατέκτησε το βραβείο του MVP Νοεμβρίου στην Euroleague όντας άκρως επιδραστικός από τη πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στο παρκέ.

