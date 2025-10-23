Μενού

Φέγενορντ - Παναθηναϊκός: Δεν θα ξεκινήσει στις 17:30 - Ανοικτό για σέντρα στις 22:00

Το ματς Φέγενορντ - Παναθηναϊκός είναι ακόμα στον «αέρα», τόσο για το αν θα γίνει όσο και για το πότε.

Reader symbol
Newsroom
Παναθηναϊκός
Ο Ζαρούρι στο ματς Γιουνγκ Μπόιζ - Παναθηναϊκός | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  • Α-
  • Α+

Στον «αέρα» παραμένει η διεξαγωγή του αγώνα Φέγενορντ - Παναθηναϊκός για την 3η αγωνιστική της league phase του Europa League στο Ρότερνταμ λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών στην ολλανδική πόλη.

Το σίγουρο είναι ότι το ματς δεν θα ξεκινήσει στις 17:30 το απόγευμα, όπως είχε γίνει γνωστό, από τα ξημερώματα της Πέμπτης (23/10).

Ένα σενάριο, το επικρατέστερο, αναφέρει ότι ο αγώνας θα γίνει στις 22:00 το βράδυ στο Ντε Κάιπ.

Η άλλη επιλογή που εξετάζει η UEFA, είναι η αναβολή της αναμέτρησης για νέα ημερομηνία που θα οριστεί από τη διοργανώτρια.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ