Φέγενορντ - Παναθηναϊκός: Δεν θα ξεκινήσει στις 17:30 - Ανοικτό για σέντρα στις 22:00

Στον «αέρα» παραμένει η διεξαγωγή του αγώνα Φέγενορντ - Παναθηναϊκός για την 3η αγωνιστική της league phase του Europa League στο Ρότερνταμ λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών στην ολλανδική πόλη.
Το σίγουρο είναι ότι το ματς δεν θα ξεκινήσει στις 17:30 το απόγευμα, όπως είχε γίνει γνωστό, από τα ξημερώματα της Πέμπτης (23/10).
Ένα σενάριο, το επικρατέστερο, αναφέρει ότι ο αγώνας θα γίνει στις 22:00 το βράδυ στο Ντε Κάιπ.
Η άλλη επιλογή που εξετάζει η UEFA, είναι η αναβολή της αναμέτρησης για νέα ημερομηνία που θα οριστεί από τη διοργανώτρια.
