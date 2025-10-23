Φέγενορντ - Παναθηναϊκός: Καταρρακτώδης βροχή στο «Ντε Κάιπ»

Η καταιγίδα «Μπέντζαμιν» έχει δημιουργήσει προβλήματα και οι άνεμοι συνοδεύονται κι από καταρρακτώδη βροχή. Το Gazzetta βρίσκεται στο «Ντε Κάιπ» για το ματς του Παναθηναϊκού με τη Φέγενορντ, το οποίο αρχικά ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 19.45, μετατέθηκε για τις 17.30 και τελικά άλλαξε εκ νέου για τις 22.00 ώρα Ελλάδος.
