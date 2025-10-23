Μενού

Φέγενορντ - Παναθηναϊκός: Καταρρακτώδης βροχή στο «Ντε Κάιπ»

Οι καιρικές συνθήκες στο Ρότερνταμ είναι πολύ κακές.

Reader symbol
Newsroom
Φέγενορντ - Παναθηναϊκός στο Ρότερνταμ
Φέγενορντ - Παναθηναϊκός στο Ρότερνταμ | gazzetta
  • Α-
  • Α+

Η καταιγίδα «Μπέντζαμιν» έχει δημιουργήσει προβλήματα και οι άνεμοι συνοδεύονται κι από καταρρακτώδη βροχή. Το Gazzetta βρίσκεται στο «Ντε Κάιπ» για το ματς του Παναθηναϊκού με τη Φέγενορντ, το οποίο αρχικά ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 19.45, μετατέθηκε για τις 17.30 και τελικά άλλαξε εκ νέου για τις 22.00 ώρα Ελλάδος.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ