Φέγενορντ - Παναθηναϊκός: Συναγερμός για την καταιγίδα «Μπέντζαμιν» - Άνεμοι έως 120 χλμ/ώρα

Η καταιγίδα «Μπέντζαμιν» πλησιάζει απειλητικά την Ολλανδία - και κυρίως τις δυτικές επαρχίες της - με αποτέλεσμα η μετεωρολογική υπηρεσία KNMI να έχει σημάνει «Πορτοκαλί και Κίτρινη» (Code Orange, Code Yellow) προειδοποιήση, για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα από σήμερα (23/10) το απόγευμα.

Συνέπεια της επερχόμενης κακοκαιρίας, ήταν το αίτημα της Φέγενορντ για αλλαγή ώρας του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο Ρότερνταμ για το Europa League, με την UEFA να το κάνει αποδεκτό και έτσι το ματς να ξεκινά στις 17:30 ώρα Ελλάδος αντί για τις 19:45 που ήταν προγραμματισμένο.

Όπως αναφέρει η ολλανδική ιστοσελίδα nltimes, οι δυτικές επαρχίες είναι πιθανό να δεχθούν το μεγαλύτερο βάρος των ισχυρών ανέμων, με ριπές έως και 120 χιλιόμετρα την ώρα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα σε δρόμους και μετακινήσεις.

Οι Αρχές έχουν εκδώσει οδηγίες για τους οδηγούς που θα κυκλοφορούν στους αυτοκινητοδρόμους ενώ αλλαγές και ακυρώσεις μπορεί να πραγματοποιηθούν σε δρομολόγια του σιδηροδρομικού δικτύου.

Οι επαρχίες της ενδοχώρας και του βόρειου τμήματος, συμπεριλαμβανομένων των Χρόνινγκεν, Ντρέντε και Φρίσλαντ, αντιμετωπίζουν ριπές ανέμου 80 έως 90 χιλιομέτρων την ώρα, με κίτρινο κωδικό σε ισχύ.

Η καταιγίδα αναμένεται να εξαπλωθεί από τα νοτιοδυτικά σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, υποχωρώντας σταδιακά την Παρασκευή (24/10), με τα νησιά Βάντεν να επηρεάζονται τελευταία.

Η μετεωρολογική υπηρεσία αναμένει ότι ο πορτοκαλί κωδικός στις δυτικές επαρχίες θα υποβαθμιστεί σε κίτρινο, μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, με όλες τις ειδοποιήσεις να έχουν αρθεί μέχρι τη 1 μ.μ. σε όλη την Ολλανδία.