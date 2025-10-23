Φέγενορντ - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Φέγενορντ στο Ρότερνταμ απόψε (23/10) για την 3η αγωνιστική της league phase του Europa League με σέντρα στις 17:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τον ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 3.

Το «τριφύλλι» ξεκίνησε ιδανικά τη διοργάνωση με την εκτός έδρας νίκη επί της Γιουνγκ Μπόιζ στην Ελβετία ωστόσο στο ΟΑΚΑ ταπεινώθηκε από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς από την οποία ηττήθηκε με 2-1.

Οι «πράσινοι» θα στερηθούν των υπηρεσιών του Ντέσερς αλλά και των Πελίστρι και Ρενάτο Σάντσες. Υπενθυμίζεται ότι στη λίστα της Ευρώπης ο Πάντοβιτς πήρε προσωρινά τη θέση του Ντέσερς.

Οι Ολλανδοί βρίσκονται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας καθώς έχουν δύο ήττες από Μπράγκα και Άστον Βίλα.