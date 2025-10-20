Φέγενορντ - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν την Πέμπτη - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Φέγενορντ στο Ρότερνταμ την Πέμπτη (23/10) για την 3η αγωνιστική της league phase του Europa League με σέντρα στις 19:45 και τηλεοπτική μετάδοση από τον ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 3.

Το «τριφύλλι» ξεκίνησε ιδανικά τη διοργάνωση με την εκτός έδρας νίκη επί της Γιουνγκ Μπόιζ στην Ελβετία ωστόσο στο ΟΑΚΑ ταπεινώθηκε από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς από την οποία ηττήθηκε με 2-1.

Οι «πράσινοι» θα στερηθούν των υπηρεσιών του Ντέσερς ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή των Πελίστρι και Ρενάτο Σάντσες.

Οι Ολλανδοί βρίσκονται στην τελευταία θέση καθώς έχουν δύο ήττες από Μπράγκα και Άστον Βίλα.