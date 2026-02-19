Φενέρ: Έβγαλε μπλούζες με το καλάθι νίκης του Μπόλντγουιν απέναντι στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός είχε ηττηθεί στο Telekom Center Athens από τη Φενέρ με το buzzer beater του Γουέιντ Μπόλντγουιν ο οποίος μετά το τέλος πανηγύρισε στεκόμενος στο logo των «πρασίνων» και κοιτάζοντας προκλητικά.
Το γεγονός αυτό εξόργισε στον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος... όρμησε κατά πάνω του για να ζητήσει τον λόγο αλλά με την έγκαιρη επέμβαση των πιο ψύχραιμων αποφεύχθηκαν τα... χειρότερα στην ένταση που είχε δημιουργηθεί.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Γεωργιάδης: «Κινδύνευσε σοβαρά η σωματική μου ακεραιότητα - Δεν είμαι τύραννος»
- «Σεξ επί τρία»: Το τηλεοπτικό ατύχημα της Εμίλια Κλαρκ δεν έμεινε απόρρητο
- Φειδωλός ο βασιλιάς Κάρολος για σύλληψη Άντριου: «Ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο του»
- Αυστρία: Ορειβάτης εγκατέλειψε τη σύντροφό του στα 3.798 μέτρα - Η επιστολή μετά τον θάνατο της
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.