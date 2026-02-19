Μενού

Φενέρ: Έβγαλε μπλούζες με το καλάθι νίκης του Μπόλντγουιν απέναντι στον Παναθηναϊκό

H Φενέρ έβγαλε μπλουζάκι με το καλάθι νίκης του Μπόλντγουιν κόντρα στον Παναθηναϊκό στο Τelekom Center Athens.

Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε
Στιγμιότυπο από το ματς Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε | Eurokinissi/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
Ο Παναθηναϊκός είχε ηττηθεί στο Telekom Center Athens από τη Φενέρ με το buzzer beater του Γουέιντ Μπόλντγουιν ο οποίος μετά το τέλος πανηγύρισε στεκόμενος στο logo των «πρασίνων» και κοιτάζοντας προκλητικά.

Το γεγονός αυτό εξόργισε στον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος... όρμησε κατά πάνω του για να ζητήσει τον λόγο αλλά με την έγκαιρη επέμβαση των πιο ψύχραιμων αποφεύχθηκαν τα... χειρότερα στην ένταση που είχε δημιουργηθεί.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

