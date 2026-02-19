Γεωργιάδης: «Κινδύνευσε σοβαρά η σωματική μου ακεραιότητα - Δεν είμαι τύραννος»

Ένταση σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στον προαύλιο χώρο του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας, με αφορμή την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ.

Στον χώρο είχαν συγκεντρωθεί υγειονομικοί και μέλη σωματείων. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη ήταν μέλη του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, του ΚΚΕ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην εκπομπή Live You, κατά την προσέλευσή του στο νοσοκομείο δέχθηκε επίθεση με ένα αβγό και ένα μπουκάλι νερό και του παρεμπόδισαν την είσοδο στο νοσοκομείο.

Όταν η κατάσταση οξύνθηκε η αστυνομία παρενέβη. Κατά την διάρκεια των επεισοδίων προχώρησαν και στην σύλληψη ενός γιατρού, ο οποίος -σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη- τον έβρισε, τον χτύπησε και τον έφτυσε.

Ο Υπουργός είπε: «Σήμερα το πρωί βρίσκω στο νοσοκομείο μία μεγάλη συγκέντρωση υγειονομικών και μη, και προχωρώντας προς την είσοδο μου πέταξαν ένα αβγό και ένα μπουκάλι νερό.

Τότε μαζεύτηκε η αστυνομία γιατί φοβήθηκαν ότι θα με χτυπήσουν».

Ο υπουργός περιέγραψε ότι στη συνέχεια διαδηλωτές σχημάτισαν κλοιό γύρω από τον ίδιο και τους συνεργάτες του, «σπρώχνοντας και βρίζοντας», όπως είπε, με στόχο να εμποδίσουν την είσοδό του στο κτίριο.

«Ο υπουργός Υγείας δεν μπορεί να υποχωρήσει στην βία των κομμουνιστών» σχολίασε ο Αδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος αποφάσισε να συνεχίσει κανονικά την επίσκεψή του.

Μιλώντας στην εκπομπή, πρόσθεσε: «Ο υπουργός Υγείας δεν μπορεί να υποχωρήσει στη βία. Είμαι εκλεγμένος βουλευτής… δεν είμαι τύραννος».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι, παρά την ένταση, συνέχισε κανονικά την επίσκεψή του και ότι το προσωπικό του νοσοκομείου τον υποδέχθηκε θετικά: «Με χειροκροτήσανε. Το πραγματικό προσωπικό του νοσοκομείου μου είπε “συγγνώμη, ντρεπόμαστε γι’ αυτό που έγινε, ξέρουμε ότι θα είμαστε για πάντα μαζί σας”».

