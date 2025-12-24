Μενού

Φενέρμπαχτσε: Η κραυγή αγωνίας του Γιασικεβίτσιους

Ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αναφέρθηκε στο εξοντωτικό πρόγραμμα της Euroleague και στις συνέπειες.

Σαρούνας Γιασικεβίτσιους
O Σαρούνας Γιασικεβίτσιους | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Θέση στο θέμα του μαραθωνίου της Euroleague και των πολλών αγώνων που οδηγούν σε μεγάλη καταπόνηση τους παίκτες πήρε ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

