Φενέρμπαχτσε: Η κραυγή αγωνίας του Γιασικεβίτσιους

Θέση στο θέμα του μαραθωνίου της Euroleague και των πολλών αγώνων που οδηγούν σε μεγάλη καταπόνηση τους παίκτες πήρε ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Η άβολη στιγμή με τη Θεοπούλα στο reunion του «Παρά Πέντε» που λίγοι κατάλαβαν
- Δείξε μου το «φύλο σου» να σου πω ποιος είσαι: Ένα ρατσιστικό πάρτυ ft Λατινοπούλου - Ξιαρχό
- «Σάπια αυτά τα αεροπλάνα»: Τι καταγγέλλει φίλη της Ελληνίδας αεροσυνοδού για το Falcon 50
- «Με άφησαν άφραγκο»: Οργή Ανεστίδη για τη δέσμευση λογαριασμών
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.