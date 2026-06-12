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Φενέρμπαχτσε: Ο σέντερ που ήθελε όλη η Ευρώπη και θα παίξει πρώτη φορά στη Euroleague

Ο Μάρκους Μπίνγκαμ έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων της EuroLeague, όμως φαίνεται πως θα καταλήξει στη Φενέρμπαχτσε με συμβόλαιο 1.5 εκατομμυρίων δολαρίων.

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Μάρκους Μπίνγκαμ
Μάρκους Μπίνγκαμ | gazzetta
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Ένας από τους παίκτες που δεν αγωνίζεται στη Euroleague έχει καταφέρει να κερδίσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Ο λόγος για τον Μάρκους Μπίνγκαμ ο οποίος ολοκλήρωσε τη σεζόν με την Ουνίκς Καζάν και απ' ότι φαίνεται θα συνεχίσει στη Φενέρμπαχτσε.

Μάλιστα ο τούρκικος σύλλογος δεν ήταν η πρώτη ομάδα που ενδιαφέρθηκε για την απόκτηση του παίκτη, αφού η Μακάμπι είχε έρθει σε συμφωνία μαζί του, για διετές συμβόλαιο με απολαβές που θα έφταναν τα 900.000 ετησίως. 

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