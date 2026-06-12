Φενέρμπαχτσε: Ο σέντερ που ήθελε όλη η Ευρώπη και θα παίξει πρώτη φορά στη Euroleague

Ένας από τους παίκτες που δεν αγωνίζεται στη Euroleague έχει καταφέρει να κερδίσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Ο λόγος για τον Μάρκους Μπίνγκαμ ο οποίος ολοκλήρωσε τη σεζόν με την Ουνίκς Καζάν και απ' ότι φαίνεται θα συνεχίσει στη Φενέρμπαχτσε.
Μάλιστα ο τούρκικος σύλλογος δεν ήταν η πρώτη ομάδα που ενδιαφέρθηκε για την απόκτηση του παίκτη, αφού η Μακάμπι είχε έρθει σε συμφωνία μαζί του, για διετές συμβόλαιο με απολαβές που θα έφταναν τα 900.000 ετησίως.
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