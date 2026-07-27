Μια 21χρονη γυναίκα, η οποία βρισκόταν στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της, βρέθηκε δολοφονημένη στην Κολομβία, ενώ το αγέννητο παιδί της εξακολουθεί να αγνοείται.

Η Μαρία Καμίλα Ποτοσί εντοπίστηκε νεκρή στις 20 Ιουλίου, κοντά στον ποταμό Μελέντες, στην περιοχή Λα Μπουιτρέρα της πόλης Κάλι. Σύμφωνα με τα κολομβιανά μέσα ενημέρωσης El Colombiano και RCN Noticias, έφερε τουλάχιστον τέσσερα τραύματα από μαχαίρι, ενώ το έμβρυο είχε αφαιρεθεί από τη μήτρα της. Η νεαρή γυναίκα είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη τέσσερις ημέρες νωρίτερα.

Η αστυνομία του Κάλι διεξάγει έρευνα για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Η Ποτοσί εθεάθη για τελευταία φορά ζωντανή στις 16 Ιουλίου, περίπου στις 4:16 το απόγευμα (τοπική ώρα). Κάμερες ασφαλείας την κατέγραψαν να επιβαίνει σε μοτοσικλέτα μαζί με μια άγνωστη γυναίκα.

Σύμφωνα με το RCN Noticias, η 21χρονη βρισκόταν στο σπίτι της οικογένειας του συντρόφου της, στην περιοχή Μελέντες, όταν εμφανίστηκε η γυναίκα που φαίνεται στο βίντεο, η οποία ισχυρίστηκε ότι ήταν φίλη της και την αναζητούσε.

Στις 24 Ιουλίου, η συγκεκριμένη γυναίκα παραδόθηκε στις αρχές από την ίδια της την οικογένεια, αφού οι συγγενείς της την αναγνώρισαν στα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας, σύμφωνα με τα El Colombiano και RCN Noticias.

Ο πρώην σύντροφός της, Κάρλος Ρινκόν, δήλωσε ότι η γυναίκα δεν επέστρεψε στο σπίτι το βράδυ της εξαφάνισης της Ποτοσί και δεν απάντησε στα μηνύματά του. Όπως ανέφερε, επέστρεψε την επόμενη ημέρα συμπεριφερόμενη «σαν να μην είχε συμβεί τίποτα».

Ο Ρινκόν υποστήριξε επίσης ότι η πρώην σύντροφός του του είχε πει ψευδώς στο παρελθόν δύο φορές ότι ήταν έγκυος, ενώ σε μία από αυτές τις περιπτώσεις ισχυρίστηκε ότι είχε χάσει το μωρό της. Παραμένει άγνωστο αν η γυναίκα συνδέεται με την εξαφάνιση του αγέννητου παιδιού της Ποτοσί.

Ο διοικητής της αστυνομίας του Κάλι, Χέρμπερτ Μπεναβίδες, επιβεβαίωσε ότι η γυναίκα που εμφανίζεται στο βίντεο έχει ήδη απαγγελθεί σε βάρος της κατηγορία.

Οι Aρχές εκτιμούν ότι στην υπόθεση ενδέχεται να εμπλέκονται τουλάχιστον άλλα τέσσερα άτομα, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί νέες συλλήψεις.

Στις 24 Ιουλίου, ο δήμαρχος του Κάλι, Αλεχάντρο Έδερ, ανακοίνωσε αμοιβή ύψους 200 εκατομμυρίων κολομβιανών πέσος (περίπου 63.000 δολάρια) για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπευθύνων για τη δολοφονία της Ποτοσί.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ανέφερε:

«Αυξήσαμε την αμοιβή στα 200 εκατομμύρια πέσος για πληροφορίες που θα επιτρέψουν την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των υπευθύνων για το έγκλημα σε βάρος της Μαρία Καμίλα Ποτοσί. Θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε όλα τα μέσα που διαθέτουν οι αρμόδιες αρχές, ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να προχωρήσουν όλες οι γραμμές της έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της διαλεύκανσης των γεγονότων που αφορούν την τύχη και την κατάσταση του μωρού της.»

Σύμφωνα με το RCN Noticias, η εισαγγελία διερευνά την υπόθεση εξετάζοντας τα αδικήματα της αναγκαστικής εξαφάνισης, των βασανιστηρίων υπό επιβαρυντικές περιστάσεις, της απόκρυψης ή εξαφάνισης αποδεικτικών στοιχείων και της ανθρωποκτονίας από πρόθεση υπό επιβαρυντικές περιστάσεις.