Θοδωρής Φέρρης: Μέθυσε σε συναυλία του στα Χανιά - «Είμαι γάμ@@@ε τα, μη με διαλύσετε»

Δεν είπε όχι στα κεράσματα του κόσμου στα Χανιά ο Θοδωρής Φέρρης, ο οποίος δεν άργησε να παραδεχτεί από σκηνής ότι ήπιε παραπάνω από όσο άντεχε.

Ο τραγουδιστής έδωσε συναυλία στα Χανιά το βράδυ του Σαββάτου και η βραδιά είχε αρκετό αλκοόλ με αποτέλεσμα ο τραγουδιστής να μεθύσει και η επήρεια του αλκοόλ να είναι εμφανής.

Σε αρκετές στιγμές της εμφάνισής του, ο τραγουδιστής δυσκολευόταν να ολοκληρώσει τα κομμάτια του, ξεσπώντας σε γέλια.

Διατηρώντας το χιούμορ του, ο Θοδωρής Φέρρης απευθύνθηκε στο κοινό από το μικρόφωνο, ζητώντας την «επιείκειά» τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Είμαι γάμ@@@ε τα. Θέλω να είστε επιεικείς στο TikTok, μην με διαλύσετε. Μου συνέβη το εξής πολύ περίεργο: μέθυσα. Πού είναι το περίεργο; Ό,τι πιο αναμενόμενο ήταν. Μέθυσα ρε παιδιά, δεν σκότωσα και κανέναν», είπε χαρακτηριστικά, προκαλώντας τα γέλια και το χειροκρότημα των παρευρισκόμενων.