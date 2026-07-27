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Θοδωρής Φέρρης: Μέθυσε σε συναυλία του στα Χανιά - «Είμαι γάμ@@@ε τα, μη με διαλύσετε»

Ο Θοδωρής Φέρρης δέχτηκε τα κεράσματα των θεατών και παραδέχτηκε δημόσια πως ήπιε παραπάνω αλκοόλ από όσο άντεχε.

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Θοδωρής Φέρρης
Θοδωρής Φέρρης | NDP/Νίκος Δρούκας
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Δεν είπε όχι στα κεράσματα του κόσμου στα Χανιά ο Θοδωρής Φέρρης, ο οποίος δεν άργησε να παραδεχτεί από σκηνής ότι ήπιε παραπάνω από όσο άντεχε.

Ο τραγουδιστής έδωσε συναυλία στα Χανιά το βράδυ του Σαββάτου και η βραδιά είχε αρκετό αλκοόλ με αποτέλεσμα ο τραγουδιστής να μεθύσει και η επήρεια του αλκοόλ να είναι εμφανής.

@zooula_geo Οχι εμείς ευχαριστούμε Θοδωρη μας 🤍 #chania #ferris #ferristhodoris #fy #viral @Θοδωρής Φέρρης ♬ πρωτότυπος ήχος - Z O O U L A 🤍

Σε αρκετές στιγμές της εμφάνισής του, ο τραγουδιστής δυσκολευόταν να ολοκληρώσει τα κομμάτια του, ξεσπώντας σε γέλια.

Διατηρώντας το χιούμορ του, ο Θοδωρής Φέρρης απευθύνθηκε στο κοινό από το μικρόφωνο, ζητώντας την «επιείκειά» τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Είμαι γάμ@@@ε τα. Θέλω να είστε επιεικείς στο TikTok, μην με διαλύσετε. Μου συνέβη το εξής πολύ περίεργο: μέθυσα. Πού είναι το περίεργο; Ό,τι πιο αναμενόμενο ήταν. Μέθυσα ρε παιδιά, δεν σκότωσα και κανέναν», είπε χαρακτηριστικά, προκαλώντας τα γέλια και το χειροκρότημα των παρευρισκόμενων.

@ektoras92

♬ πρωτότυπος ήχος - Ektoras

 

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