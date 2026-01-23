Το καταπληκτικό γκολ του Ανάς Ζαρουρί στο 86ο λεπτό, χάρισε στον Παναθηναϊκό το πολύτιμο 1-1 κόντρα στη Φερεντσβάρος στην Groupama Arena της Βουδαπέστης και ήταν αρκετό για να στείλει τους «πράσινους» στα νοκ άουτ του Europa League, μετά την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής. Οι «πράσινοι» ήταν ανώτεροι απ’ τους Ούγγρους, έχασαν πολλές ευκαιρίες, βρέθηκαν πίσω στο σκορ με το πέναλτι του Γιουσούφ στο 62’, αλλά στο φινάλε πήραν το βαθμό της ισοπαλίας που χρειάζονταν.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε αρκετά καλά το παιχνίδι έχοντας τον έλεγχο και απείλησε πρώτος με μία απίστευτη χαμένη ευκαιρία του Πελίστρι στο 11’. Σε πολύ ωραία συνεργασία των «πράσινων» απ’ τα αριστερά, ο Σφιντέρσκι έβγαλε στον Ουρουγουανό που εκμεταλλεύτηκε το γλίστρημα αντιπάλου, έκανε την προσποίηση, αλλά το σουτ του πέρασε πήγε λίγο πάνω απ’ τα δοκάρια.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να έχουν καλή εικόνα και στο 28’ είχαν άλλη μία σπουδαία ευκαιρία, όταν από κάθετη πάσα του Μπακασέτα, ο Πελίστρι «άνοιξε» το κοντρόλ κι έδωσε την ευκαιρία στον Γκροφ να βγει και να μπλοκάρει. Στο 32’ από εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα, ο Σφιντέρσκι είχε κεφαλιά που πέρασε άουτ, ενώ στο 36’ η Φερεντσβάρος έχασε την πρώτη ευκαιρία της στον αγώνα, όταν ο Λέβι βρήκε χώρο έξω απ’ την περιοχή και σούταρε λίγο άουτ.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει σωστά και στο δεύτερο ημίχρονο και στο 54’ από προσωπική ενέργεια του Πάλμερ-Μπράουν, η μπάλα έφτασε ξανά στον Αμερικανό στόπερ που επιχείρησε ένα δυνατό σουτ έξω απ’ την περιοχή, όμως ο Γκροφ με φοβερή επέμβαση απομάκρυνε σε κόρνερ!

Από σέντρα του Καλάμπρια με το εξωτερικό φάλτσο στο 57’, ο Κυριακόπουλος έπιασε την κεφαλιά όμως και πάλι ο Γκροφ απέκρουσε σε κόρνερ, ενώ δύο λεπτά μετά (59’) δόθηκε πέναλτι υπέρ της Φερεντσβάρος σε υπόδειξη του VAR για χέρι του Πάλμερ-Μπράουν. Ο Γιουφούφ ανέλαβε τη εκτέλεση κι έκανε το 1-0 για την ουγγρική ομάδα, κόντρα στη ροή του αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να «απαντήσει» άμεσα, όμως το σουτ του Καλάμπρια στο 66’ πέρασε λίγο άουτ, με τους «πράσινους» να συνεχίζουν την προσπάθειά τους και να δικαιώνονται εντέλει στο 86’. Από πάσα του Μπακασέτα, ο Ζαρουρί με έναν απίθανο «κεραυνό» με το αριστερό έφερε το ματς σε ισορροπία, κάνοντας το 1-1 για τον Παναθηναϊκό και τον έστειλε στα νοκ-άουτ.

Οι συνθέσεις:

Φερεντσβάρος (Ρόμπι Κιν): Γκροφ, Σισέ, Ράεμεκερς, Γκ. Σαλάι, Μακρέκις, Λέβι (73’ Έτβες), Ζούλιο Ρομάο, Κανισόφσκι, Καντού, Γιουσούφ (80’ Ζόζεφ), Ζακάριεσεν.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν (73’ Κώτσιρας), Ίνγκασον, Τουμπά, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Ρενάτο Σάντσες (73’ Ζαρουρί), Κυριακόπουλος (84’ Πάντοβιτς), Μπακασέτας, Πελίστρι, Σφιντέρσκι (90’+1’ Ταμπόρδα).