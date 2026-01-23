Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός 1-1: Τα highlights της πρόκρισης των «πρασίνων»

Το γκολ του Ανάς Ζαρουρί στο 86ο λεπτό, χάρισε στον Παναθηναϊκό το πολύτιμο 1-1 και έστειλε τους «πράσινους» στα νοκ άουτ του Europa League!

Η ελληνική ομάδα έφυγε με τον βαθμό από την Ουγγαρία και το Groupama Arena της Βουδαπέστης. Παρότι έμεινε πίσω στο σκορ (στο 62' από τον Γιουσούφ) ενώ ήταν πολύ καλύτεροι, αλλά στο φινάλε πήρε το βαθμό της ισοπαλίας που χρειάζονταν.

Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός 1-1: Τα highlights

Μπενίτεθ: «Oι παίκτες μου τα έδωσαν όλα»

«Προκριθήκαμε επειδή οι παίκτες μου τα έδωσαν όλα. Ήταν πιο σημαντικό από το αγωνιστικό πλάνο. Παίζαμε κόντρα σε καλή ομάδα. Τα πήγαμε καλά. Στο πρώτο μέρος είχαμε την ευκαιρία του Πελίστρι. Ελπίζω πως η πρόκριση θα μας βοηθήσει. Το αξίζουν οι παίκτες. Είδαμε μία πολύ σκληρή δουλειά από όλους τους παίκτες, με πολύ καλή σωστή νοοτροπία. Οπότε θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει να το δουν οι ποδοσφαιριστές, να εμπνευστούν από αυτό και να συνεχίσουν. Και πιστεύω πως αν το κάνουν κι αυτό θα μπορέσουμε να νικήσουμε πολλούς αγώνες ακόμα» ανέφερε μεταξύ άλλων στις πρώτες του δηλώσεις μετά από το φινάλε του αγώνα, ο Ράφα Μπενίτεθ.

