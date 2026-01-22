Φερεντσβάρος -Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην παγωμένη Βουδαπέστη την Φερεντσβάρος απόψε (22/01) για την 7η αγωνιστική της league phase του Europa League με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 4 και τον ΑΝΤ1.

Οι «πράσινοι» θέλουν βαθμό ή βαθμούς για να εξασφαλίσουν τη συνέχειά τους στη διοργάνωση καθώς βρίσκονται στην 15η θέση με 10 βαθμούς.

Από την άλλη πλευρά, οι Ούγγροι - που κέρδισαν τη Ρέιντζερς με 2-1 την περασμένη αγωνιστική- βρίσκονται στην 6η θέση με 14 βαθμούς.

Ο Ράφα Μπενίτεθ θα έχει τους εξής ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του:

Τερματοφύλακες: Λαφόν, Κότσαρης

Στόπερ: Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Φικάι

Ακραίοι μπακ: Καλάμπρια, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος

Μέσοι: Τσιριβέγια, Σιώπης, Σάντσες, Μπακασέτας, Τσέριν, Ταμπόρδα

Εξτρέμ: Ζαρουρί, Πελίστρι

Επιθετικοί: Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς

Λίστα Β': Γείτονας, Λάβδας, Σκαρλατίδης, Τερζής,

Στη λίστα βρίσκεται και ο Φίλιπ Τζούρισιτς, όμως δύσκολα θα μπορέσει να είναι έτοιμος για το ματς με τους Ούγγρους, αφού την Δευτέρα έκανε ξανά θεραπεία και δεν μπόρεσε να προπονηθεί.

Εκτός λίστας βρίσκονται οι Μαντσίνι, Γεντβάι, Βιλένα από την αρχή της φάσης αυτής, ο Ντέσερς, που αντικαταστάθηκε λόγω του τραυματισμού του και παρέμεινε εκτός μετά το νέο του πρόβλημα, οι νεοαποκτηθέντες Τεττέη, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάβες και Αντίνο, αλλά και ο νεαρός Μπόκος, που δεν βρίσκεται σε καμία από τις δύο λίστες.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει και οι Ντραγκόφσκι, Μπρέγκου και Τετέ. Οι αλλαγές που θα μπορούν να γίνουν μετά το τέλος της league phase είναι μέχρι τρεις τον αριθμό.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League\

22 Ιανουαρίου 2026 22:00: Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός

29 Ιανουαρίου 2026 22:00: Παναθηναϊκός - Ρόμα