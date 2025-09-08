Φερνάντο Σάντος: Παρελθόν από τον πάγκο του Αζερμπαϊτζάν

Ο Φερνάντο Σάντος αποτελεί πλέον παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας του Αζερμπαϊτζάν.

Όπως αναφέρει το gazzetta.gr, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας ανακοίνωσε την κοινή λύση της συνεργασίας με τον 70χρονο Πορτογάλο προπονητή, ο οποίος πλέον είναι ελεύθερος να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η θητεία του Σάντος στο Αζερμπαϊτζάν ήταν σύντομη. Από τον Ιούνιο του 2024 μέχρι σήμερα, η ομάδα μετρά 11 αγώνες υπό τις οδηγίες του, με απολογισμό 9 ήττες και 2 ισοπαλίες.

Τις προηγούμενες μέρες, ο Πορτογάλος πρώην τεχνικός της Εθνικής Ελλάδος δέχθηκε σφοδρές πιέσεις από τον Γ.Γ. της Ομοσπονδίας, Γιαχανγκίρ Φαραγιουλάγιεφ, ο οποίος εμμέσως τον κάλεσε σε παραίτηση.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα από την Ισλανδία, ένα από τα πιο αμήχανα στιγμιότυπα ήρθε όταν ένας δημοσιογράφος ρώτησε αν υπήρχε απευθείας πτήση από την Ισλανδία για την Πορτογαλία. Ο 70χρονος προπονητής απάντησε αρνητικά, κουνώντας το κεφάλι του.

