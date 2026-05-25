Φιέστα Ολυμπιακού: Η κίνηση του Παπανικολάου στον Μπαρτζώκα, οι Αγγελόπουλοι και το μπλουζάκι

Η νύχτα έγινε μέρα στον Πειραιά από τους ξέφρενους πανηγυρισμούς των χιλιάδων φιλάθλων του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού της ομάδας στο T-Center κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μαζί με τους οπαδούς των «ερυθρολεύκων», το χάρηκαν με την ψυχή τους οι παίκτες, οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ και φυσικά ο αρχιτέκτοντας της επιτυχίας, Γιώργος Μπαρτζώκας.

Οι νέοι πρωταθλητές Ευρώπης φόρεσαν και ένα μπλουζάκι, σχεδιασμένο για την περίσταση, το οποίο γράφει «Champions 2026, From Piraeus to glory», ενώ στην πίσω μεριά υπάρχει το σήμα του Final Four της Αθήνας.

Ο Σάσα Βεζένκοφ με το τρόπαιο του πρωταθλητή Ευρώπης | Eurokinissi/KLODIAN LATO

Ξεχωιρστή στιγμή στους εορτασμούς, η κίνηση του Κώστα Παπανικολάου που κάλεσε από το μικρόφωνο να βγει μπροστά ο Γιώργος Μπαρτζώκας για να σηκώσει εκείνος πρώτος την κούπα. Ο κόουτς των «ερυθρολεύκων» φορούσε την ποδοσφαιρική επετειακή φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο Κώστας Παπανικολάου με τον Γιώργο Μπαρτζώκα | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

«Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Αποθεώστε την ομάδα, όλη την ομάδα. Για σας γίνονται όλα, σας ευχαριστούμε για όλη την υποστήριξη. Μέχρι τέλους. Πόσοι είμαστε δεν βλέπω. Ο Ολυμπιακός σε λίγους μήνες θα μπει στο νέο του σπίτι, στο νέο ΣΕΦ, πρωταθλητής Ευρώπης. Τα καλύτερα είναι μπροστά», είπε ο Γιώργος Αγγελόπουλος.

Οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, αφοί Αγγελόπουλοι | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ



Από την πλευρά του, ο αδερφός του, Παναγιώτης, ανέφερε: «Αυτό που ζήσαμε σήμερα δεν το έχουμε ξαναζήσει στη ζωή μας. Θέλουμε να το ξαναζήσουμε. Πάμε και για άλλα ευρωπαϊκά».

