Ο Μπαρτζώκας τα είπε όλα: «Υποφέραμε, το αξίζαμε»

Εκστασιασμένος ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις πρώτες του δηλώσεις στη Euroleague ΤV μετά την κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού.

«Το αξίζαμε, υποφέραμε απόψε από τη Ρεάλ. Γι' αυτό είναι τόσο τεράστιο κλαμπ. Το αξίζαμε με τον τρόπο που παίξαμε όλη τη χρονιά, όπως παίξαμε στα πλέι οφ και εδώ. Συγχαρητήρια σε όλους».