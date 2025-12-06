Φίλαθλοι του Πανιωνίου κρατούνται σε νοσοκομείο της Τουρκίας: Τους έχουν πάρει τηλέφωνα και διαβατήρια

Τα παράπονα της ΚΑΕ Πανιώνιος και η ταλαιπωρία των φίλων της, μετά την αναμέτρηση απέναντι στην Μπεσίκτας για την 9η αγωνιστική του EuroCup, συνεχίζονται.

Από την ώρα του παιχνιδιού, που φίλαθλοι των Τούρκων κατευθύνθηκαν επιθετικά απέναντι στους Έλληνες, όταν φώναξαν ρυθμικά το όνομα της ομάδας, έως και σήμερα το πρωί.

Συγκεκριμένα, δύο φίλαθλοι του Πανιωνίου κρατούνται στο νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης, ενώ τους έχουν αφαιρεθεί το κινητό τηλέφωνο και τα διαβατήρια. Τι έχει συμβεί όμως;

