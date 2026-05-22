Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Αττική ενόψει του EuroLeague Final Four Athens 2026, που διεξάγεται σήμερα, 22 Μαΐου, και την Κυριακή 24 Μαΐου στο T-Center στο ΟΑΚΑ. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει θέσει σε εφαρμογή εκτεταμένο σχέδιο ασφάλειας, τάξης και τροχαίας, με τη συμμετοχή περίπου 4.000 αστυνομικών.

Οι αστυνομικές δυνάμεις θα αναπτυχθούν σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σημεία συγκέντρωσης φιλάθλων, σταθμούς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, ενώ θα χρησιμοποιηθούν και τεχνικά μέσα επιτήρησης για τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης.

Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων στο ΟΑΚΑ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης θα λειτουργεί στο ΟΑΚΑ ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων, με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων φορέων και υπηρεσιών. Στόχος είναι η άμεση ανταλλαγή πληροφοριών και η ταχεία διαχείριση οποιουδήποτε περιστατικού.

Αυστηρός διαχωρισμός των φιλάθλων

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον πλήρη διαχωρισμό των οπαδών ανά ομάδα, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα συγχρωτισμού ή ανεπιθύμητων συναντήσεων.

Οι οργανωμένες μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω προκαθορισμένων σημείων συγκέντρωσης και συγκεκριμένων διαδρομών, υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία.

Τα σημεία συγκέντρωσης

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο».

Οι φίλαθλοι της Fenerbahçe στον σταθμό «Θησείο».

Οι φίλαθλοι της Real Madrid και της Valencia στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Από τα σημεία αυτά θα πραγματοποιείται οργανωμένη και διαχωρισμένη μεταφορά προς το ΟΑΚΑ.

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού καλούνται να βρίσκονται στο «Φάληρο» από τις 13:00, με αναχώρηση των ειδικών συρμών στις 15:00. Αντίστοιχα, οι φίλαθλοι της Fenerbahçe θα πρέπει να προσέρχονται στο «Θησείο» από τις 12:00, με αναχώρηση περίπου στις 14:00.

Για τους φιλάθλους της Real Madrid και της Valencia, η συγκέντρωση θα γίνει στο Παναθηναϊκό Στάδιο από τις 14:00. Τα λεωφορεία για τη Real Madrid θα αναχωρήσουν στις 16:00 και για τη Valencia στις 15:45.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έχουν προβλεφθεί ειδικά δρομολόγια χωρίς ενδιάμεσες στάσεις για λόγους ασφαλείας.

Κλειστοί σταθμοί και απαγορεύσεις

Λόγω των μέτρων ασφαλείας, οι σταθμοί ΗΣΑΠ «Θησείο» και «Φάληρο» θα παραμείνουν κλειστοί για το επιβατικό κοινό κατά τη διάρκεια των οργανωμένων μετακινήσεων.

Παράλληλα, απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε αυθαίρετη μετακίνηση οργανωμένων οπαδών εκτός των προβλεπόμενων διαδικασιών, καθώς και η συνοδεία ή παρεμπόδιση των αποστολών των ομάδων.

Απαγόρευση συναθροίσεων στο κέντρο της Αθήνας

Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, από τις 06:00 της 21ης Μαΐου έως τις 06:00 της 25ης Μαΐου απαγορεύονται οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας γύρω από βασικούς οδικούς άξονες κοντά σε ξενοδοχεία και χώρους ενδιαφέροντος της διοργάνωσης.

Πώς θα γίνεται η πρόσβαση στο T-Center

Οι φίλαθλοι που θα μεταβούν στο T-Center θα πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα και να φέρουν υποχρεωτικά:

έγκυρο εισιτήριο,

δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.

Τα στοιχεία του εισιτηρίου θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία του εγγράφου ταυτοποίησης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η είσοδος.

Τρεις ζώνες ασφαλείας

Στο ΟΑΚΑ θα λειτουργήσουν τρεις διακριτές περιμετρικές ζώνες ασφαλείας, με συνεχείς και αυστηρούς ελέγχους που θα περιλαμβάνουν:

έλεγχο εισιτηρίων,

ταυτοποίηση στοιχείων,

ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων,

σωματικούς ελέγχους,

ελέγχους αποσκευών και προσωπικών αντικειμένων.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι φίλαθλοι θα λαμβάνουν ειδικό βραχιόλι ασφαλείας, ενώ θα πραγματοποιούνται και δειγματοληπτικοί επανέλεγχοι.

Η ΕΛ.ΑΣ. ξεκαθαρίζει ότι κανένα άτομο χωρίς έγκυρο εισιτήριο ή διαπίστευση δεν θα μπορεί να εισέλθει ή να παραμείνει στις ελεγχόμενες ζώνες.

Πολιτική μη επανεισόδου

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στην πολιτική μη επανεισόδου που θα εφαρμοστεί στη διοργάνωση. Όποιος αποχωρεί από τις ελεγχόμενες ζώνες δεν θα μπορεί να εισέλθει εκ νέου.

Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι για την ημέρα του τελικού, στις 24 Μαΐου, τα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων ενδέχεται να τροποποιηθούν, ανάλογα με τα αποτελέσματα των ημιτελικών. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

Fan Zone στο Ζάππειο

Ειδικός σχεδιασμός έχει προβλεφθεί και για τη Fan Zone στο Ζάππειο, η οποία θα λειτουργήσει σήμερα, 22 Μαΐου, από τις 11:00 έως τις 23:00 και στις 24 Μαΐου από τις 11:00 έως τις 20:00.

Η είσοδος θα γίνεται μέσω συστήματος προκράτησης, ενώ η μέγιστη χωρητικότητα έχει οριστεί στα 1.500 άτομα. Στον χώρο θα υπάρχει συνεχής αστυνομική παρουσία και σύστημα ελέγχου πληρότητας σε πραγματικό χρόνο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μέτρα τροχαίας

Από τις 22 έως και τις 24 Μαΐου τίθενται σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΟΑΚΑ, το SUNEL Arena, τα ξενοδοχεία των ομάδων και βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν:

απαγόρευση στάσης και στάθμευσης,

σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας κοντά στις αθλητικές εγκαταστάσεις,

προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας στις διαδρομές μετακίνησης των αποστολών,

αυξημένη παρουσία τροχονόμων σε κομβικά σημεία.

Μεταξύ των δρόμων που αναμένεται να επηρεαστούν είναι η Λεωφόρος Κηφισίας, η Μεσογείων, η Βασιλίσσης Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Π. Κανελλοπούλου, η Δυτική Περιφερειακή Υμηττού και η Αττική Οδός.

Οι συστάσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους πολίτες:

να ενημερώνονται εγκαίρως για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,

να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις στις περιοχές των εκδηλώσεων,

να χρησιμοποιούν, όπου είναι δυνατόν, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Παράλληλα, οι φίλαθλοι καλούνται να προσέρχονται νωρίς στις εγκαταστάσεις, να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα έγγραφα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αστυνομικών και των διοργανωτών.