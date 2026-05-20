Final Four 2026: Ποια είναι τα έκτακτα μέτρα που ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ από 21 έως 25 Μαΐου

«Αστακός» θα είναι η Αθήνα το διάστημα 21 έως 25 Μαΐου λόγω της διεξαγωγής του Final Four της Euroleague στο Telekom Center Athens, όπως αποτυπώνεται και στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για τα έκτακτα μέτρα που αποφασίστηκαν, ενώ είχαν εξαγγελθεί τις προηγούμενες ημέρες.

Στόχος είναι η προστασία των φιλάθλων, των αποστολών και της ομαλής λειτουργίας της πόλης. Αποφασίστηκε η απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών στο κέντρο της Αθήνας, από τις 06:00 της 21ης Μαΐου έως τις 06:00 της 25ης Μαΐου.

