Final Four: Μία σύλληψη και προσαγωγές πριν το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε

ΜΑΤ έξω από το T-Center | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Σε μία σύλληψη για ναρκωτικά και σε επτά προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία πέριξ του ΟΑΚΑ όπου διέξάγεται ο αγώνας μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε για το Final Four της Αθήνας.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα με την αστυνομία να πραγματοποιεί εκτεταμένους προελέγχους, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Η προσέλευση στο γήπεδο έφτασε τους 16.500 φιλάθλους, με την πλειονότητα να αποτελείται από οπαδούς του Ολυμπιακού. Συγκεκριμένα, στις εξέδρες βρίσκονται:

  • 13.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού,
  • 1.700 της Φενέρμπαχτσε,
  • 700 υποστηρικτές της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια αντίστοιχα.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με συνεχείς ελέγχους εντός και εκτός του σταδίου για την αποφυγή επεισοδίων.

