Final Four: Μία σύλληψη και προσαγωγές πριν το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε

Σε μία σύλληψη για ναρκωτικά και σε επτά προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία πέριξ του ΟΑΚΑ όπου διέξάγεται ο αγώνας μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε για το Final Four της Αθήνας.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα με την αστυνομία να πραγματοποιεί εκτεταμένους προελέγχους, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Η προσέλευση στο γήπεδο έφτασε τους 16.500 φιλάθλους, με την πλειονότητα να αποτελείται από οπαδούς του Ολυμπιακού. Συγκεκριμένα, στις εξέδρες βρίσκονται:

13.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού,

1.700 της Φενέρμπαχτσε,

700 υποστηρικτές της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια αντίστοιχα.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με συνεχείς ελέγχους εντός και εκτός του σταδίου για την αποφυγή επεισοδίων.