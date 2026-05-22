Final Four: Μία σύλληψη και προσαγωγές πριν το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε

Σε μία σύλληψη για ναρκωτικά και σε επτά προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία πέριξ του ΟΑΚΑ όπου διέξάγεται ο αγώνας μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε για το Final Four της Αθήνας.
Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα με την αστυνομία να πραγματοποιεί εκτεταμένους προελέγχους, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.
Η προσέλευση στο γήπεδο έφτασε τους 16.500 φιλάθλους, με την πλειονότητα να αποτελείται από οπαδούς του Ολυμπιακού. Συγκεκριμένα, στις εξέδρες βρίσκονται:
- 13.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού,
- 1.700 της Φενέρμπαχτσε,
- 700 υποστηρικτές της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια αντίστοιχα.
Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με συνεχείς ελέγχους εντός και εκτός του σταδίου για την αποφυγή επεισοδίων.
- Al Arabiya: Τα 10 βασικά σημεία στο προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν - Κατάπαυση πυρός και ελεύθερη ναυσιπλοΐα
- Η πρώτη αντίδραση Γιωτόπουλου μετά την αποφυλάκιση: «Αναμένω ακόμα απάντηση στο καίριο ερώτημα»
- Ελεονώρα Μελέτη: «Για πολλούς πολιτικούς είμαι η πρωινατζού»
- Ιωάννα Τούνη: Δέχτηκε παρατήρηση στο Φεστιβάλ Καννών για το φόρεμά της - «Δεν μπορεί να περάσει ο κόσμος»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.